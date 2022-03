Gruner+Jahr, SCHÖNER WOHNEN

SCHÖNER WOHNEN-Kollektion: Einstieg in das Badsegment mit den neuen Partnern Puris, Sanitop-Wingenroth und Tardis für hochwertige Badmöbel und Badausstattung

Hamburg

Die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion erobert das Badezimmer. Im Herbst 2022 werden dem Handel vielseitige Badmöbel und ein umfangreiches, aufeinander abgestimmtes Bad-Sortiment präsentiert. Im ersten Schritt reicht die Produktpalette von Badmöbeln und Spiegeln, Keramik und Armaturen bis hin zu Überkopfbrausen. Das Sortiment wird sukzessive ergänzt durch WC-Sitze, Badewannen und Duschtassen, Handbrausen sowie Badewannen- und Duschabtrennungen sowie Duschrückwände. Die neuen Produkte ergänzen die bestehenden der Kollektion wie Fliesen, Wandfarbe, Sicht- und Sonnenschutz, Leuchten und Textilien zu einem Bad-Sortiment aus einem Guss. Die neuen Produkte werden in Bau- und Heimwerkermärkten, im Fach- und Möbelhandel, in den Fachmärkten für Sanitär inklusive des SHK-Großhandels und online u.a. auch im SCHÖNER WOHNEN-Shop vertrieben werden. Die Markteinführung ist für Anfang 2023 geplant.

Creative Director Kirstin Ollech, Category Manager Niclas Schürrle und das Team der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion entwickeln die neuen Produkte zusammen mit drei renommierten Unternehmen der Badbranche - alle Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet. Die puris Bad GmbH & Co. KG steht als Teil der Briloner Möbel Werke für hochwertige Badmöbel mit stilvollem Design, innovativer Technik und zertifizierter Qualität. Mit dem Vollsortimenter und professionellen Partner der Baumärkte, des Handels und der Industrie stößt die Sanitop-Wingenroth GmbH & Co. KG aus Warendorf zur Kollektionsfamilie dazu. Als Produzent von erstklassigen Badewannen- und Duschkabinen sowie Duschrückwänden ergänzt die Tardis GmbH aus Neuwied am Rhein das Trio der neuen Lizenzpartner für den Badbereich der Kollektion.

Tanja Böttjer, Director Home der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion: "Bad und Sanitär sind einer der bedeutendsten Bereiche im DIY-Segment, der großes Wachstumspotenzial birgt. Mit dem Eintritt in das Badsegment folgenden wir unserem ganzheitlichen Ansatz, aufeinander abgestimmte Produkte für jeden Raum anzubieten. Keine andere Einrichtungsmarke verfügt über eine derartige Sortimentsbreite und -tiefe, entwickelt mit der Expertise von SCHÖNER WOHNEN. Hinzu kommen die hohe Bekanntheit und Kundenzufriedenheit. Dementsprechend sind wir uns sicher, die Erfolgsgeschichte der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion im Bad-Bereich fortschreiben zu können und freuen uns sehr auf die Zusammen-arbeit mit den renommierten neuen Partnern."

