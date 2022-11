Peach

Neu bei Peach: Werbeanzeigen bei Netflix

Peach beteiligt sich an der Einführung von Basic with Ads von Netflix

Peach, der weltweit führende Anbieter von Workflows für Videowerbung und Auslieferung, hat die Unterstützung des neuen werbeunterstützten Dienstes Basic with Ads von Netflix bekannt gegeben.

Parallel zur Einführung des Dienstes hat Peach neue Zielorte eingeführt, die es Kunden ermöglichen, Werbung an Netflix in mehreren Ländern einzusenden, darunter dem Vereinigten Königreich, Australien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Mexiko und Brasilien, und weitere werden folgen. Peach bietet einen vernetzten Workflow für Werbung, der es Kunden ermöglicht, ihre Werbeanzeigen direkt aus der Edit-Suite an Netflix zu senden, während gleichzeitig die bestmögliche Qualität, Formatierung und Genauigkeit sichergestellt wird.

Doug Conely, Chief Product and Technology Officer bei Peach, sagte: „Dies ist ein entscheidender Moment für die Fernsehwerbung. Als Marktführer bei der globalen Bereitstellung kreativer Werbeanzeigen seit mehr als 25 Jahren haben wir festgestellt, dass die Werbeausgaben im vernetzten Fernsehen im Vereinigten Königreich* und in der übrigen Welt rasant gestiegen sind, und wir erwarten eine weitere Beschleunigung des Wachstums, angetrieben von werbeunterstützten Ebenen wie Netflix.

Mithilfe von Basic with Ads von Netflix werden unsere Kunden neue Zielgruppen in einer erstklassigen Umgebung gewinnen und Möglichkeiten für adressierbarere und hochwertigere Inhalte schaffen. Wir sind sehr stolz darauf, dabei mitzuwirken, und möchten uns bei den Teams von Microsoft Advertising und Xandr für ihre kontinuierliche Zusammenarbeit sowie ihr Engagement dafür bedanken, diese Markteinführung erfolgreich zu machen."

Peach wird weiterhin mit Microsoft Advertising und Xandr zusammenarbeiten, um Workflows für Kunden weiter zu verbessern und Werbeinhalte direkt aus der globalen Gemeinschaft von Produzenten und Agenturen in Premium-Übertragungskanäle einzubinden, was zu einem nahtlosen und ganz besonderen Werbeerlebnis führt.

Informationen zu Peach

Peach, die globale Management-Plattform für Video und Werbung, verwaltet weltweite Werbeinhalte und erleichtert Marken, Agenturen und Medieninhabern die Zusammenarbeit auf globaler Ebene. Seit 1996 verändert Peach die Art und Weise, wie Werbung vertrieben wird, und unterstützt die ambitioniertesten kreativen Köpfe weltweit. Rundfunk- und Fernsehsender auf der ganzen Welt verlassen sich täglich auf Peach. Die Peach-Technologie wird in mehr als 100 Ländern weltweit eingesetzt und hat die Workflows der Werbebranche revolutioniert. Sie ersetzt mühsame manuelle Aufgaben durch automatisierte Prozesse und bietet Effizienz, Transparenz und Sicherheit. Diese Technologie vereinfacht komplizierte Prozesse der Bereitstellung von Werbung und stellt sicher, dass alle Anzeigen in einwandfreiem Zustand an ihren Zielorten eintreffen.

