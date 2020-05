Arena Pharmaceuticals, Inc.

Arena schließt Patientenrekrutierung für seine Phase-2-Studie ADVISE zu Etrasimod bei atopischer Dermatitis ab und stellt Programm-Updates bereit

San Diego (ots/PRNewswire)

- Rekrutierung für ADVISE Phase-2b-Studie zur Evaluierung von Etrasimod bei atopischer Dermatitis (AD) abgeschlossen, Obergrenze der angestrebten Aufnahmekapazität erreicht, erste Daten werden für 4. Quartal 2020 erwartet

- Zeitplan für Etrasimod ELEVATE UC-Programm eingehalten

- Aktualisierte Leitlinien für neu begonnene Studien und bestimmte Studien in der Planungsphase

Arena Pharmaceuticals, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2812154-1&h=1086718394&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2812154-1%26h%3D611531133%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.arenapharm.com%252F%26a%3DArena%2BPharmaceuticals%252C%2BInc.&a=Arena+Pharmaceuticals%2C+Inc.) (Nasdaq: ARNA) gab heute bekannt, dass es die vollständige Rekrutierung für die Phase-2b-Studie ADVISE zur Bewertung von Etrasimod, ein von Arena erforschter, einmal täglich einzunehmender, oraler, hochselektiver Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor-(S1P) Modulator der nächsten Generation für die potenzielle Behandlung von mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis, abgeschlossen hat. In die Studie wurden 140 Patienten in Studienzentren in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien aufgenommen, wobei der primäre Wirksamkeitsendpunkt die prozentuale Veränderung des Eczema Area and Severity Index (EASI) vom Ausgangswert bis Woche 12 war.

"Der Abschluss der Rekrutierung für die ADVISE-Studie ist ein bedeutender Meilenstein für Arena, und wir sind sehr stolz darauf, dass das Team die Obergrenze der von uns angestrebten Aufnahmekapazität erreichen konnte, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten, die unsere Branche und die Gesellschaft insgesamt durchlebt", sagte Preston Klassen, M.D., M.H.S, Executive Vice President, Head of Research and Development bei Arena. "Auf der Grundlage der potenziellen Best-in-Class intrinsischen Eigenschaften von Etrasimod sowie der bisher vorliegenden klinischen und nichtklinischen Erkenntnisse sind wir entschlossen, die Entwicklung im Bereich der dermatologischen Erkrankungen voranzutreiben. Wir glauben, dass wir das Potenzial haben, den Bedarf an einer sicheren und wirksamen oralen Option für Patienten mit atopischer Dermatitis erfüllen zu können. Wir freuen uns auf die weitere Durchführung dieser Phase-2b-Studie und die voraussichtliche Verfügbarkeit von ersten Studienresultaten bis zum Jahresende".

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Rekrutierung für unsere Studie ADVISE abgeschlossen haben und dass wir den Zeitplan für unser globales Phase-2-Programm ELEVATE UC bisher eingehalten haben. Bei anderen Programmen sehen wir weiterhin ein gewisses Maß an Störfaktoren aufgrund der COVID-19-Pandemie. Aus diesem Grund ziehen wir unsere früheren Leitlinien für neu begonnene Studien und bestimmte Studien in der Planungsphase, einschließlich der Bewertung von Etrasimod bei Morbus Crohn, eosinophiler Ösophagitis, oder EoE, und Alopecia areata, oder AA, zurück. Wir hoffen, dass wir sowohl die EoE- als auch die AA-Studie noch in diesem Jahr beginnen können, und wir erwägen Optionen für das Morbus-Crohn-Programm, um 2021 Phase-2-Dosisfindungsdaten zu erhalten. Arena ist seit Beginn der COVID-19-Krise wachsam und proaktiv im Umgang mit der operativen Komplexität, die durch die Auswirkungen dieser globalen Pandemie entsteht", erklärte Amit D. Munshi, President und Chief Executive Officer von Arena. "Die Sicherheit von Patienten und Mitarbeitern wird für uns Priorität haben. Wir beabsichtigen, regelmäßige Updates bereitzustellen, sobald wir zusätzliche Klarheit gewinnen".

Programm-Updates:

- Rekrutierung für ADVISE Phase-2b-Studie zu Etrasimod bei atopischer Dermatitis (AD) abgeschlossen; erste Daten im 4. Quartal 2020 erwartet - ELEVATE UC 52 Phase-3-Studie zu Etrasimod bei Colitis ulcerosa (UC) läuft, Zeitplan ist eingehalten; Beginn der ELEVATE UC 12 Phase-3-Studie für das 2. Halbjahr 2020 erwartet; erste Daten für beide Studien bis Ende 2021 erwartet - Eingeleitete und laufende CULTIVATE Phase-2b-Dosisfindungsstudie zu Etrasimod bei Morbus Crohn (CD); Optionen werden geprüft, um Verfügbarkeit von ersten Daten im Jahr 2021 zu erleichtern; Rücknahme der zuvor angekündigten allgemeinen Programmanleitung auf Grundlage der erwarteten Auswirkungen von COVID-19 auf die Studiendurchführung, einschließlich der Aktivierung von Prüfzentren und Rekrutierung - Planungen zu Etrasimod bei eosinophiler Ösophagitis (EoE) Phase-2b und Alopecia areata (AA) Phase-2 laufen weiter; Einleitung im Jahr 2020 von COVID-19-Situation im 3./4. Quartal abhängig - Olorinab CAPTIVATE Phase-2b-Studie bei abdominalen, mit Reizdarmsyndrom (IBS-C, IBS-D) assoziierten Schmerzen läuft weiter; einige COVID-19-bedingte Auswirkungen bei der Studienrekrutierung; erste Daten zwischen 4. Quartal 2020 und 1. Quartal 2021 erwartet - APD418 bei akuter Herzinsuffizienz (AHF) mit Fast-Track-Status; Phase-1-Studie erfährt COVID-19-bedingte vorübergehende Studienpause, erste Daten im 4. Quartal 2020 erwartet

Etrasimod, Olorinab und APD418 sind Prüfpräparate, die in keinem Land zur Verwendung zugelassen sind.

