Blue Prism beschleunigt intelligente Automatisierung für Cloud-Nutzer auf Microsoft Azure

London und Austin, TexasLondon und Austin, Texas (ots/PRNewswire)

Das neue Angebot erweitert die Führungsposition von Blue Prism bei intelligenter Automatisierung in der Cloud und bringt den Nutzern von Microsoft Azure noch mehr Vorteile

Blue Prism (AIM: PRSM) hat heute ein neues Angebot für intelligente Automatisierungssoftware von Blue Prism auf den Märkten von AppSource und Azure von Microsoft bekanntgegeben. Der Schritt verbessert den Zugang für Kunden sowohl von Blue Prism als auch von Microsoft- und unterstreicht die Position von Blue Prism als Marktführer für intelligente Automatisierung und robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) in der Cloud.

Kunden von Blue Prism haben bereits Zugang zu einer skalierbaren, unternehmenstauglichen Plattform, die robotergestützte Automatisierung und intelligente Abläufe mit Technologien wie maschinelles Lernen, fortgeschrittene Analyse, natürliche Sprachverarbeitung, Prozessförderung und kognitiven Fähigkeiten kombiniert; dieses Angebot ermöglicht Robotern von Blue Prism außerdem besseren Zugang zu Apps von Microsoft Azure, mit Zugang zu über 175 Beschleunigern für Produkte von Microsoft innerhalb der Digitalen Börse von Blue Prism.

Auf dem neuen Angebot "Bring Your Own License (BYOL)" für Azure und AppSource sind ausgewählte kognitiven Dienstleistungen von Azure bereits vorab installiert - einschließlich Azure Text Analytics, Azure Form Recognizer und Azure Computer Vision - die Lizenzen können Kunden direkt von Microsoft erwerben. Das ist kombiniert mit der Blue Prism Digital Exchange, in der Nutzer auf mehr als 175 Beschleuniger für Produkte von Microsoft zugreifen können, um die Automatisierung ihrer Unternehmen weiter zu verbessern.

"Diese Kombination von Blue Prism mit Azure Cognitive Services gibt unseren Kunden eine größere Auswahl bei von künstlicher Intelligenz unterstütztem Selbstbedienungserlebnis, das über Microsoft Azure bereitgestellt wird", sagt Linda Dotts, Chief Partner Strategy Officer bei Blue Prism. "Fortschrittliche intelligente Automatisierung in der Cloud bietet unseren Kunden vielfache Vorteile, insbesondere die Möglichkeit zu sofortiger Skalierung, um Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen."

Beschleuniger von Blue Prism gibt es nun für die Microsoft Power Platform, die Power Automate >Galerie von Microsoft und die Healthcare Cloud von Microsoft; mit Form Recognizer, Text Analytics und Azure Computer Vision.

Es ergänzt auch das wachsende Portfolio des Unternehmens an Cloud-Angeboten, zu dem auch die Blue Prism Cloud SaaS Plattform gehört, und erweitert eine Cloud-Strategie, die nicht nur darauf ausgerichtet ist, den Zugriff auf intelligente Automatisierung zu verbessern, sondern auch den Wünschen der Kunden nach Interoperabilität, erweiterten Automatisierungslösungen, verbrauchbarer und erweiterbarer künstlicher Intelligenz und einer nahtlosen intelligenten Automatisierungsreise entspricht.

"Die Kunden können das transformative Potenzial intelligenter Automatisierung nutzen und wirkungsvolle Veränderungen in ihren Unternehmen vorantreiben, und dies wird nun vollständig von Microsoft unterstützt", sagt Jason Kingdon, CEO und Executive Chairman von Blue Prism. "Wir bieten Kunden flexiblere Optionen für Cloud-Implementierung, gemäß der Vision von Blue Prism, den Kunden durchgängige Automatisierungslösungen zu bieten, die das breiteste Spektrum an IT-Umgebungen abdecken, einschließlich Vor-Ort-Implementierung, Hybridlösungen, öffentliche Cloud und SaaS".

Erkundigen Sie sich über die Partnerschaft von Blue Prism und Microsoft und wie wir zusammenarbeiten. Erkunden Sie Angebote von Blue Prism auf Azure Marketplace und beginnen Sie heute noch mit der Automatisierung.

Blue Prism ist Weltmarktführer bei intelligenter Automatisierung für das Unternehmen, und verändert die Art und Weise, in der Arbeit ausgeführt wird. Bei Blue Prism haben wir Nutzer in mehr als 170 Ländern in mehr als 2.000 Unternehmen, darunter Fortune 500-Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors, die Werte dadurch schaffen, dass sie neue Arbeitsmethoden nutzen, Effizienzpotenziale erschließen und den Unternehmen Millionen Arbeitsstunden zurückgeben. Unsere digitale Belegschaft ist intelligent, sicher, skalierbar und für alle zugänglich; sie gibt den Menschen die Möglichkeit, die Arbeit neu zu erfinden. Es ist die Vision von Blue Prism, jedem Unternehmen eine digitale Belegschaft zu bieten. Um mehr zu erfahren, gehen Sie auf www.blueprism.com und folgen Sie uns auf Twitter @blue_prism und auf LinkedIn.

© 2020 Blue Prism Limited. "Blue Prism", das Logo von "Blue Prism" und das Gerät von Blue Prism sind entweder Marken oder eingetragene Marken von Blue Prism Limited und seiner Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

