Intelligente Automation von Blue Prism jetzt in AWS Marketplace verfügbar

London und Austin, TexasLondon und Austin, Texas (ots/PRNewswire)

Neue Angebote bieten Unternehmen sofortigen Zugang zu Intelligent Digital Workers und AWS Machine Learning Services. Dies erweitert die Beziehung von Blue Prism zu AWS

Blue Prism (AIM: PRSM) hat heute die Verfügbarkeit der Blue Prism-Software für intelligente Automatisierung im AWS Marketplace bekannt gegeben. Dies eröffnet Kunden von Amazon Web Services (AWS) und Blue Prism eine weitere Möglichkeit zur Automatisierung in der Cloud.

Das Angebot umfasst die Blue Prism-Lösung auf einer AMI-Instanz (Amazon Machine Image) mit einer festen Anzahl Digital Worker sowie Konnektoren für die Machine-Learning-Funktionen Amazon Textract, Amazon Rekognition und Amazon Comprehend. Diese erweiterte Zusammenarbeit basiert auf der bestehenden Beziehung zu AWS und unterstreicht die intelligente Automationsstrategie von Blue Prism mit primärem Fokus auf die Cloud.

"Dieses AWS Marketplace-Angebot erleichtert es den Kunden, ihrem intelligenten Automationsportfolio Digital Workers mit integrierten AWS Machine Learning-Funktionen hinzuzufügen, Lösungen schnell auf AWS bereitzustellen und die konsolidierte Abrechnung über ihre AWS Enterprise-Verträge zu nutzen", sagt Linda Dotts, Chief Partner Strategy Officer bei Blue Prism. "Die Kunden können Lösungen schnell über den AWS Marketplace erwerben und ihre intelligente Automationsstrategie mit nur einem Klick fortsetzen und dabei Digital Worker nach Bedarf in Betrieb nehmen - ohne Aufwand oder steigende Kosten für die Einrichtung der zugrunde liegenden Infrastruktur."

Das Blue Prism-Angebot am AWS Marketplace bietet Kunden eine einfache Möglichkeit, Lizenzen für Digital Worker zu erwerben und die Automation über AWS schneller zu starten. Dazu gehören:

- Blue Prism Enterprise Lizenz für wahlweise 1, 3 oder 5 Digital Workers für ein Jahr, mit der Möglichkeit, bei Bedarf weitere hinzuzufügen. Digital Workers sind mit AWS Machine Learning-Funktionen ausgestattet, darunter: - Amazon Comprehend: Ein Service zur Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP), der das maschinelle Lernen nutzt, um Informationen und Beziehungen in Texten zu erkennen. Amazon Rekognition: Ein Service, der das Hinzufügen von Bild- und Videoanalysen zu Benutzeranwendungen erleichtert, indem eine bewährte, besonders skalierbare Deep Learning-Technologie verwendet wird, deren Verwendung keine Kenntnisse des maschinellen Lernens erfordert. Amazon Textract: Ein vollständig verwalteter Machine Learning-Service, der gedruckten Text, handschriftlichen Text und weitere Daten aus gescannten Dokumente automatisch extrahiert, was über die einfache optische Zeichenerkennung (Optical Character Recognition, OCR) hinausgeht. So lassen sich Daten aus Formularen und Tabellen identifizieren, verstehen und extrahieren. - Zugriff auf Ressourcen, Tutorials und Schulungsmaterialien, die Arbeitsabläufe und mögliche Automation demonstrieren. Die Nutzer benötigen nur ein AWS-Konto für den Einstieg.

Sie finden diese Angebote in AWS Marketplace und können noch heute mit der Automation starten. Mehr über die Beziehung von Blue Prism zu AWS und unsere Zusammenarbeit finden Sie auf der Website.

Blue Prism ist weltweit führend bei der intelligenten Automation für Unternehmen und verändert so unsere Arbeitsweise. Wir von Blue Prism haben Nutzer in mehr als 170 Ländern in mehr als 2.000 Unternehmen, darunter Fortune 500-Unternehmen und Organisationen im öffentlichen Sektor, die mit neuen Arbeitsmethoden Mehrwert schaffen, Effizienz gewinnen und Millionen von Arbeitsstunden anderweitig im Unternehmen nutzbar machen. Unsere Digital Workforce ist smart, sicher, skalierbar und für alle zugänglich; das spart menschliche Arbeitszeit, um Arbeitsmethoden neu zu überdenken. Die Vision von Blue Prism ist die Bereitstellung einer Digital Workforce für jedes Unternehmen. Mehr erfahren Sie unter www.blueprism.com oder indem Sie uns auf Twitter @blue_prism oder LinkedIn folgen.

© 2020 Blue Prism Limited. "Blue Prism", das "Blue Prism" Logo und das Prism Gerät sind Marken oder eingetragene Marken von Blue Prism Limited und den zugehörigen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

