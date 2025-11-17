LID Pressecorner

Leiter der Schweizerischen Fachstelle für Zuckerrübenbau tritt zurück

Medienmitteilung vom 17. November 2025

Der Leiter der Schweizerischen Fachstelle für Zuckerrübenbau, Luzi Schneider hat per Ende April 2026 seinen Rücktritt eingereicht. Er verlässt die Fachstelle auf eigenen Wunsch, sieht sich aber weiterhin in einem Arbeitsgebiet der Landwirtschaft. Luzi Schneider übernahm im April 2023 die Fachstelle von seinem Vorgänger Samuel Jenni und war massgeblich an der Forschung und Entwicklung im Bereich der Pflanzenschutzmittel und der resistenten Sorten beteiligt. Der genaue Zeitpunkt des Austritts ist noch offen und wird zu gegebener Zeit kommuniziert.

Der Vorstand bedauert diesen Entscheid, versteht aber die Beweggründe zur persönlichen weiteren Entwicklung und wünscht Luzi Schneider alles Gute für die Zukunft. Die Stelle wird neu ausgeschrieben. Während der Übergangszeit wird die Administration der Fachstelle von Thierry Gallandat geführt und die operative Organisation von Nicolas Wermeille, Geschäftsführer Schweizerischer Verband der Zuckerrübenpflanzer. Sämtliche Dienstleistungen und Angebote stehen auch in dieser Übergangsphase ohne Einschränkung für die Pflanzerinnen und Pflanzer zur Verfügung.

Rückfragen für Medienschaffende

Thierry Gallandat, Präsident der Fachstelle für Zuckerrübenbau, 078 859 17 30