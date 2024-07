LID Pressecorner

Agri.Fête 2024 : une deuxième édition couronnée de succès pour renforcer les liens précieux entre la population genevoise et son terroir !

Genève, le 8 juillet 2024 – Réunie à Carouge l’espace d’un week-end, l’ensemble des filières agricoles genevoises ont une nouvelle fois su montrer leurs plus beaux atours lors d’une deuxième édition d’Agri.Fête haute en couleurs. Malgré une météo, le samedi, aussi maussade que le résultat de l’équipe de Suisse, cette pause (f)estivale a confirmé son succès en attirant entre 15'000 et 20’000 visiteurs entre vendredi 5 et dimanche 7 juillet. L’occasion d’expliquer et de rappeler l’importance d’une agriculture de proximité aux habitantes ethabitants du canton de Genève et de créer du lien avec ceux qui nourrissent la population jour après jour. Une réussite qui en appelle d’autres.

Tous unis autour d’une édition embellie

L’ensemble des filières de l’agriculture genevoise était à nouveau présente en force sur la place de Sardaigne, à Carouge, offrant une multitude d'activités et d'expériences interactives. Cette année, plus de 250 producteurs représentants des dix filières agricoles genevoises, incluant le bois, les végétaux, le lait, les fruits et légumes, les fleurs, le miel, les grandes cultures, l’élevage, ainsi que la bière et le vin, ont présenté leurs spécificités avec passion etenthousiasme à plus de 15'000 visiteurs. Malgré un contexte global plutôt compliqué (météole samedi, Euro de football, triathlon), Agri.Fête a fait un carton le dimanche auprès des familles. Des activités comme la ferme aux animaux et son poulailler ou la baratte à beurre ont eu les faveurs du public.

Un message de proximité et de convivialité

Xavier Patry, président de l’Office de promotion des produits agricoles de Genève, OPAGE, exprime sa gratitude : « Je suis extrêmement heureux de voir à quel point Agri.Fête trouve son public et a su créer une dynamique festive et conviviale en mettant à l’honneur la richesse de notre terroir. En faisant parler d’une même voix toutes les filières agricoles du canton, nousavons pu offrir aux visiteurs une expérience unique, tout en renforçant les liens entre producteurs et population. Merci aux nombreux visiteurs qui ont contribué à faire de cet événement une fête magnifique ».

Un engagement pour la durabilité 100% terroir

Agri.Fête a réaffirmé ses engagements durables en puisant dans la richesse de son terroir. En favorisant les circuits courts, en proposant de la nourriture locale et des artistes du cru, en utilisant de la vaisselle réutilisable et en triant les déchets de manière extensive, la fête de l’agriculture genevoise s’illustre et en profite pour démontrer que les producteurs du cantonse démènent en matière de durabilité. Une occasion aussi de dire à la population et aux élus l’importance et la nécessité de soutenir ceux qui nous nourrissent grâce à leur travail. Bienmanger, ça se cultive !

A propos de l’Office de Promotion des produits agricoles de Genève

L'Office de promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE) est une Fondation de droit privé, créée en 1995 dans le but de promouvoir les produits agricoles de la région genevoise. Le Conseil de Fondation de l'OPAGE est composé de représentants de toutes les filières agricoles du canton, d'AgriGenève et de l'Etat de Genève. Depuis 2009, l'OPAGE est installé dans la Maison du Terroir située à Lully, dans la quelle sont organisés, tout au long de l'année, des cours et événements autour des produits du terroir. L'action de l'OPAGE s'appuie notamment sur la loi sur la promotion de l'agriculture du 21octobre 2004 (LPromAgr M 2 05) et son règlement d'application du 6 décembre 2004 (RPromAgr M 2 05.01), la loi sur la viticulture du 17 mars 2000 (LVit M 2 50) et son règlement d'application du 20 mai 2009 (RVV M 2 50.05), le contrat de prestations quadriennal passé avec l'Etat de Genève.

Plus d’information : www.geneveterroir.ch

Contact :

Xavier Patry, Président de l’OPAGE, T : +41 79 476 43 90 Denis Beausoleil, Directeur de l’OPAGE, T : +41 22 388 71 55

Email : estelle.guarino@GeneveTerroir.ge.ch