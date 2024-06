Suisseporcs gratuliert dem Schweizer Schweinehalter und SAUGUT!-Botschafter Peter Anderhub zur Finalteilnahme beim CERES Award 2024

LID Pressecorner

Medienmitteilung von Suisseporcs, Sempach, 19.6.2024

Der CERES Award von agrarheute zeichnet jährlich im Herbst die besten Bäuerinnen und Bauern aus Deutschland und dem europäischen Ausland in verschiedenen Kategorien für ausserordentliche Leistungen aus. Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Galaveranstaltung statt, dieses Jahr in Berlin. Der Schweizer Schweinehalter und Markenbotschafter für SAUGUT! gehört in der Kategorie Schweinehalter zu den drei Finalisten.

Aus über 180 Bewerbungen hat sich das Jury-Team jeweils für drei Finalisten pro Kategorie entschieden. Der CERES Award wird von dem deutschen Nachrichtenportal und Agrar-Fachmagazin für die Landwirtschaft «agrarheute» organisiert. Dabei geht es um den Titel Landwirt/in des Jahres 2024. Die Jury verlässt sich nicht nur auf Papier- und online - Recherchen, sie machen sich auf den Weg und besuchen die Finalistinnen und Finalisten persönlich auf ihren Betrieben.

Suisseporcs gratuliert Peter Anderhub

Der nationale Produzentenverband Suisseporcs gratuliert seinem Verbands-Mitglied herzlich zur Finalteilnahme in der Kategorie Schweinehalter. Nebst der Mitgliedschaft arbeitet Peter Anderhub im Sektionsvorstand Zentralschweiz als Kassier aktiv mit. Seine Herzensangelegenheit ist jedoch die Öffentlichkeitsarbeit für die Schweizer Schweinehaltung, weshalb er auch Botschafter für die Marke SAUGUT! wurde. Peter Anderhub bewirtschaftet gemeinsam mit seiner Familie mit viel Herzblut und Leidenschaft einen geschlossenen Schweinezucht- und Mastbetrieb im Kanton Aargau. Auf dem Hof leben 140 Mutterschweine und rund 200 Mastschweine. Dazu gehören 22 ha Landwirtschaftliche Nutzfläche, wo Gras, Gerste, Weizen, Raps und Mais angepflanzt wird. Die Direktvermarktung von Schweinefleisch und Rohwurstspezialitäten gehören auf dem Hof Anderhub seit langer Zeit dazu.

Es ist eine besondere Ehre für die Schweizer Schweinehaltenden, dass ein Betrieb aus der Schweiz fürs Finale des Preises im benachbarten und grösser strukturierten Deutschland ausgewählt wurde.

Ein vielseitiges und geschmackvolles Produkt!

Schweinefleisch ist vielseitig verwendbar, zart und geschmacksvoll. Es enthält viele wertvolle Inhaltsstoffe, hochwertiges Eiweiss, Eisen, Zink, Selen sowie Vitamine der B-Reihe. Mit rund 20 kg Verbrauch pro-Kopf belegt das Schweinefleisch im Jahr 2022 den ersten Rang auf der Beliebtheitsskala der Schweizer KonsumentInnen. Im Durchschnitt der letzten Jahre sind 90 – 95 % des konsumierten Schweinefleisches aus der Schweiz Schweinehaltung. Die Schweinehaltenden achten auf ein hohes Tierwohl und auf die Umwelt.

Kontakt: Ursula Läderach, Verantwortliche Marketing & Kommunikation ursula.laederach@suisseporcs.ch / Tel. direkt: 041 462 65 94