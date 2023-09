LID Pressecorner

I vertici delle associazioni economiche invitano a partecipare alle elezioni

Comunicato stampa del 25 settembre 2023

Le organizzazioni mantello dell'economia e dell'agricoltura svizzera si impegnano per la stabilità, la sicurezza e condizioni quadro competitive. Nell'interesse dello sviluppo futuro del nostro Paese, chiedono di partecipare attivamente alle elezioni federali e di prendere in considerazione candidati che si impegnano a favore dell'economia e dell'agricoltura.

Il 22 ottobre la Svizzera eleggerà un nuovo Parlamento. Queste elezioni rivestono grande importanza per il futuro del Paese. Per questo motivo economiesuisse, l’Unione svizzera delle arti e mestieri, l’Unione svizzera degli imprenditori e l'Unione Svizzera dei contadini collaborano alla campagna «Prospettiva Svizzera» per garantire che il Parlamento sia composto da rappresentanti con sensibilità vicine all'economia e all'agricoltura.

La campagna «Prospettiva Svizzera» è stata lanciata nell'ottobre 2022 e ha messo in primo piano in diverse fasi e con una paletta di misure l'importanza dell'economia e dell'agricoltura. L'attenzione si concentra sul loro importante contributo al benessere del Paese, alla creazione di posti di lavoro e di apprendistato interessanti, alla disponibilità sufficiente di derrate alimentari ed energia, alla sicurezza delle assicurazioni sociali e alla sostenibilità attraverso l'innovazione.

L'obiettivo della collaborazione è sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'economia e dell'agricoltura e rendere consapevoli gli elettori che hanno simpatia per le imprese, l'economia e l'agricoltura della necessità di recarsi alle urne. Ogni voto conta.

Le elezioni sono ormai alle porte e i presidenti e i direttori delle principali associazioni economiche fanno appello alle cerchie vicine all’economia e all’agricoltura di tutto il Paese affinché partecipino alle elezioni e permettano l’elezione in Parlamento di candidati con simpatie nei confronti di chi fa impresa.

Persone di contatto:

economiesuisse: Monika Rühl, Presidente della direzione generale, +41 79 301 70 47 Unione svizzera delle arti e mestieri usam: Kurt Gfeller, Vicedirettore, +41 77 525 27 87 Unione svizzera degli imprenditori USI: Roland A. Müller, Direttore, +41 79 220 52 29 Unione Svizzera dei contadini: Martin Rufer, Direttore, +41 78 803 45 54