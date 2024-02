LID Pressecorner

Christa Brügger kommuniziert ab 1. Juli für die SMP

Bei den Schweizer Milchproduzenten SMP übernimmt Frau Christa Brügger ab 1. Juli 2024 die Leitung der Kommunikationsstelle und wirkt als Mediensprecherin für die Dachorganisation aller Schweizer Milchproduzenten. Damit übernimmt eine ausgewiesene Fachperson, die grosse Erfahrungen in der Unternehmenskommunikation mitbringt, die Nachfolge von Reto Burkhardt.

In Sbrinz-Käserei aufgewachsen

Frau Brügger verfügt über langjährige berufliche Erfahrung in der Unternehmenskommunikation, zuletzt als stv. Leiterin Corporate Communication in einem börsenkotieren Schweizer Unternehmen. Ursprünglich hat sie Germanistik und Anglistik an den Universitäten Fribourg, Basel und Glasgow studiert und mit dem Lizenziat abgeschlossen und sich anschliessend beruflich erfolgreich weiterentwickelt. Frau Brügger kennt aus ihrer Kindheit und Jugend zudem die Welt der Schweizer Milch, denn sie ist in einer Sbrinz-Käserei im Kanton St. Gallen aufgewachsen.

«Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit Frau Brügger und möchten sie im SMP-Team und im Haus der Schweizer Milch willkommen heissen», lässt sich der SMP-Direktor zitieren.

Merci Reto

Der heutige Leiter Kommunikation bei SMP startet am 1. März 2024 bei aaremilch AG, einem Mitglied von SMP, als Geschäftsführer. Die Schweizer Milchproduzenten bedanken sich bei dieser Gelegenheit bei Reto Burkhardt für den grossen Einsatz zugunsten der Schweizer Milchproduzenten während der letzten 8 Jahre und wünschen ihm in der neuen Funktion viel Erfolg.

Auskünfte: Reto Burkhardt, Leiter Kommunikation SMP, 079 285 51 01 Christa Brügger, designierte Leiterin Kommunikation SMP, 079 786 75 57 Stephan Hagenbuch, Direktor SMP, 079 292 97 52