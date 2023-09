Spitzen der Wirtschaftsverbände rufen zu Beteiligung an den Wahlen auf

Waadtländer Weichkäse wird in Frankreich mit Gold ausgezeichnet An der Mondial du Fromage et Produits laitiers in Tours Loire Valley gewannen die Weichkäse «Reblochon», «St-Etienne» und «Mini-Cœur de Moudon» die Goldmedaille in der Kategorie «Käse aus Kuhmilch». Die Käse stammen aus dem Haus Le Grand Pré SA in Moudon. Le Grand Pré vereint ...

