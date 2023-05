Dean Schneider

BREAKING NEWS: DEAN SCHNEIDER LÄSST LÖWENRUDEL FREI

MEDIENMITTEILUNG

DEAN SCHNEIDER LÄSST LÖWENRUDEL FREI

Südafrika, 27. Mai 2023 - Der größte Meilenstein in der Geschichte der Hakuna Mipaka Mission ist gesetzt. Vor wenigen Wochen hat der berühmteste Wildtierbotschafter der Welt, Dean Schneider, die ersten beiden Löwen des Hakuna Mipaka Löwenrudels erfolgreich in das von ihm neu erstellte 600'000 Quadratmeter große "Live Wild" Reservat freigelassen. Es ist so groß wie 84 Fußballfelder und damit der größte bekannte Lebensraum für in Gefangenschaft lebende Löwen in der Südafrikanischen Provinz, wo sich die Hakuna Mipaka Oasis befindet. Der gesamte Umzug der Löwen wurde von einem grossen Produktionsteam begleitet und dokumentiert. Dieser Meilenstein wird Teil der Biografie von Dean Schneider sein, welche derzeit von der renommierten Produktionsfirma ZAG gedreht und produziert wird.

Der Schweizer Dean Schneider ist vor sechs Jahren in die Wildnis Südafrikas gezogen, um sein Leben weltweit dem Schutz der Wildtiere zu widmen. Er ist Teil eines Löwenrudels und einer seiner besten Freunde ist eine Hyäne, zudem ist er Vater von zwei geretteten Kapuzineräffchen. Dean Schneider hat es geschafft, sich über die sozialen Medien weltweit Gehör zu verschaffen. Beinahe 30 Millionen Menschen verfolgen sein Leben und seine Abenteuer in der Wildnis.

"Wir müssen lernen, die Tiere so zu lieben, wie sie sind und nicht so, wie wir sie gerne hätten." (Dean Schneider)

Dean's Mission ist es, die Tiere in die Herzen der Menschen zu bringen, denn er glaubt fest daran, dass wir Menschen das schützen, was wir lieben. Er nimmt die Menschen mit in seine Welt voller Spannung, Faszination, Emotionen und verrückter Momente, in denen sie lernen, die Natur und ihre wunderschönen Lebewesen zu lieben, zu respektieren, zu verstehen und zu schützen.

Das Löwenrudel

Das Hakuna Mipaka Löwenrudel besteht aus mittlerweile sechs ausgewachsenen Löwen. Die drei Männchen und drei Weibchen kamen sehr jung in Dean‘s Auffangstation "Hakuna Mipaka Oasis". Die sechs Tiere stammen aus völlig unterschiedlichen Gefangenschaften, aber weil Löwen die einzigen Grosswildkatzen mit Sozialisierungsbedürfnis sind, nutzte Dean diese biologische Voraussetzung, um ein Rudel zu gründen. König Dexter war der erste Löwe in Dean‘s Obhut gefolgt von Leo und Nayla. Ein paar Monate später fand der sanfte Riese Snow den Weg in die Oase und zu guter Letzt wurden die beiden Schwestern Kiara und Khaleesi in die Familie aufgenommen. So gründete Dean seine eigene Löwenfamilie und ist auch selbst Teil davon.

Es war immer Dean’s Ziel, seiner Löwenfamilie ein so naturgetreues Leben wie nur möglich in der Wildnis zu bieten und ihnen das Gefühl der Freiheit zurückzugeben – so rief er das Live Wild Projekt ins Leben. Dafür wurden zwei Millionen Quadratmeter reine afrikanische Wildnis auf der Hakuna Mipaka Oasis ausschließlich für die Löwen reserviert. In den vergangenen vier Jahren gelang es Dean, mehr als 600'000 Quadratmeter davon nach den Vorgaben von Nature Conservation South Africa einzuzäunen. Nach viel Papierkram, administrativen Prozessen, enormen Investitionen und vielen Gesprächen mit der wissenschaftlichen Abteilung von Nature Conservation erhielt er schließlich die Bewilligung, die ersten beiden Löwen, Dexter und Snow, in das Live Wild Reservat umzusiedeln.

Umzug des Löwenrudels

Wegen Rangordnungskämpfen zwischen den drei Männchen Dexter, Leo und Snow wurde das Löwenrudel vorübergehend geteilt und wird in zwei Gruppen im Live Wild Reservat freigelassen. Dexter und Snow bilden die erste Gruppe und Leo und die Damen werden zu einem späteren Zeitpunkt als zweite Gruppe folgen. Der riskante und herausfordernde Umzug von Dexter und Snow war ein besonderes Ereignis und wurde von mehreren Tierärzten sowie drei Experten von Nature Conservation begleitet und beobachtet. Die beiden Löwen wurden gleichzeitig betäubt und auf der Ladefläche eines Pick-Up Trucks über holprige Strassen und durch unwegsames Gelände zu ihrem neuen Zuhause transportiert. Nach zwei anstrengenden Stunden konnten beide Löwen erfolgreich und wohlerhalten freigelassen werden. Der Umzug war ein großer Erfolg: Zwei in Gefangenschaft gezüchtete Löwen zu sehen, die die große Wildnis des Live Wild Reservats erkunden, ist der größte Meilenstein in der Geschichte der Hakuna Mipaka Oasis und ein sehr emotionaler Moment im Leben von Dean Schneider. Der gesamte Umzug der Löwen wurde von einem grossen Produktionsteam begleitet und dokumentiert. Dieser Meilenstein wird Teil der Biografie von Dean Schneider sein, welche derzeit von der renommierten Produktionsfirma ZAG gedreht und produziert wird. Weitere Informationen zum Film werden in Kürze bekannt gegeben.

KLICKEN SIE HIER , um sich das offizielle Youtube-Video anzusehen und mehr Informationen über die Freilassung der Löwen zu erhalten.

Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass keiner der sechs Löwen des Hakuna Mipaka Rudels jemals trainiert oder gezähmt wurde. Sie sind zwar in Gefangenschaft geboren worden, haben aber auf der Hakuna Mipaka Oasis schon in jungen Jahren lernen können, Beutetiere selbst zu zerlegen, im Rudel miteinander zu teilen und zu fressen, zu kämpfen, sich zu sozialisieren und füreinander zu sorgen, so wie es wildlebende Löwen tun. Dennoch haben sie – wie alle in Gefangenschaft geborenen Raubtiere – ihre natürliche Angst vor Menschen verloren, was der Hauptgrund dafür ist, dass sie nicht irgendwo in einem unkontrollierten Wildnisgebiet in Afrika freigelassen werden können.

Herausforderungen gemeistert

Mit über 600'000 Quadratmetern ist das Live Wild Projekt der größte bekannte Lebensraum seiner Art in der Südafrikanischen Provinz, wo sich die Hakuna Mipaka Oasis befindet. Verschiedene Gespräche mit Fachleuten, Tierärzten sowie die persönlichen Beobachtungen von Dean Schneider, durch sein jahrelanges Zusammenleben mit den Löwen, haben das Live Wild Projekt erschaffen. Allerdings brachte das Projekt viele Herausforderungen mit sich. Beispielsweise musste aufgrund von Wilderei – eines der größten Probleme und Risiken für die Löwen – die Bodenüberwachung durch Sicherheitskräfte verstärkt werden. Eine zusätzliche und sehr teure Elektroinstallation war ebenfalls nötig, die dank Solarenergie zu 100% nachhaltig ist.

Abhängig von den künftig eingehenden Spenden kann das 600'000 Quadratmeter grosse Live Wild Gebiet auf über 2 Millionen Quadratmeter erweitert werden. Dies würde das Territorium der Löwen wesentlich vergrössern und ihnen damit hoffentlich die Möglichkeit geben, teilweise selbst zu jagen. Nichtsdestotrotz gibt es noch viele weitere und nicht weniger wichtige Projekte für andere Tiere der Hakuna Mipaka Oasis, die ebenfalls finanziert werden müssen und Dean dazu zwingen, die Spenden nach Prioritäten zu verteilen.

Viele Herausforderungen wurden bereits gemeistert und viele stehen Dean und seinem Team noch bevor. Aber auch diese werden ganz nach dem Motto "Hakuna Mipaka", was auf Suaheli "Keine Grenzen" bedeutet, in Angriff genommen.

KONTAKT

Interviewanfragen: info@hakunamipaka.com

Bitte beachten Sie, dass wir viele Anfragen für persönliche Interviews mit Dean Schneider erhalten. Aus diesem Grund kann es einige Zeit dauern, bis Sie eine Rückmeldung erhalten. Um Ihre Interviewanfrage im Detail prüfen zu können, bitten wir Sie, uns vorab folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:

Medium mit Reichweite (Anzahl der Follower, Leser, Zuschauer, etc.)

Gewünschter Interviewtermin/-zeitraum

Dauer und Umfang des Interviews

Hauptbotschaft/Aussage des Beitrages

Bitte beachten Sie, dass für ein persönliches Interview mit Dean Schneider eine Gebühr fällig wird.

NUTZUNGSRECHTE

Instagram / Youtube / TikTok / Facebook / Website

Der Content von den verifizierten Profilen von Dean Schneider darf verwendet werden, wenn dieser in gleichem Kontext (Sinnhaftigkeit) und unverändert wiedergegeben wird. Es darf zu keiner Zeit das Image von Dean Schneider oder Hakuna Mipaka geschädigt werden. Beim Verwenden des Contents muss in jedem Fall die Quelle genannt werden. Sollte der von Dean Schneider publizierte Content als Werbung genutzt, verändert, negativ dargestellt oder nur ein Teil von der Originaldatei verwendet werden, ist eine Verwendung nicht erlaubt. Eine Verwendung ist in diesem Fall nur zulässig, wenn eine Freigabe durch Dean Schneider erfolgt.

ÜBER DEAN SCHNEIDER

Dean‘s Mission ist es, die Tiere in die Herzen der Menschen zu bringen. Denn er ist der festen Überzeugung, dass Menschen nur das schützen, was sie lieben. Und sie lieben nur, was sie kennen und mit wem sie emotional verbunden sind. Er sieht es als seine Aufgabe an, eine emotionale Brücke von den Menschen zu den Tieren zu schlagen, die die Grundlage für den Schutz der Tierwelt bildet: "Meine Mission ist es, die Tiere in die Herzen der Menschen zu bringen, indem ich Menschen auf der ganzen Welt über das Tierreich aufkläre und fasziniere."

Dean wurde 1992 in der Schweiz geboren und schlug einen ganz gewöhnlichen Weg ins Erwachsenenleben ein, der in der Finanzbranche als Finanzberater endete. Nach einem sehr erfolgreichen Jahr in der Finanzbranche gründete er seine eigene Firma, die es ihm in den folgenden Jahren ermöglichte, die finanzielle Grundlage für das Projekt Hakuna Mipaka zu schaffen. Im Alter von 24 Jahren verkaufte er sein Unternehmen und zog nach Südafrika. Heute lebt er auf seiner eigenen 400 Hektar großen Farm in der afrikanischen Wildnis, ist Mitglied eines Löwenrudels, der beste Freund einer Hyäne und Vater von zwei Affen. Außerdem hat er in den letzten fünf Jahren eine globale Stimme für die Wildtiere des Planeten geschaffen und ist der berühmteste Tierschützer der Welt. Mit fast 30 Millionen Followern in den sozialen Netzwerken ist er eine der am schnellsten wachsenden Social-Media-Persönlichkeiten.

DEAN SCHNEIDER FOUNDATION

Die Dean Schneider Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung, die weltweit Projekte zum Schutz von Tieren, insbesondere von Wildtieren, initiiert, unterstützt und betreibt. Die Spenden kommen zu 100% den Tieren in der Hakuna Mipaka Oase zugute, ohne dass Marketing-, Flug-, Content- und Produktionskosten abgezogen werden. Die Kosten, die gedeckt werden müssen, sind beispielsweise Tierarztrechnungen, Futter für die Tiere, Kosten für Wachpersonal und Tierpfleger, Strom, Wartungsarbeiten an den Camps und vieles mehr.

Sobald die Kosten für die Hakuna Mipaka Oase gedeckt sind, werden die verbleibenden Mittel für Projekte zum Schutz, zur Pflege und/oder zur Wiederauswilderung von Tieren verwendet. Darüber hinaus ist die Stiftung für die Entwicklung und Durchführung von Schulungsprogrammen und Veranstaltungen verantwortlich, die darauf abzielen, das Bewusstsein für Natur und Wildtiere zu schärfen und die Bedeutung von Tieren für ein gesundes Ökosystem zu fördern. Die Programme sollen insbesondere aufzeigen, dass ein "respektvolles Miteinander" von Mensch, Natur und Tier durchaus möglich ist. Jedes Partnerprojekt wurde von Dean Schneider persönlich besucht.