Grand Prix du Vin Suisse 2023 – Registrate i vostri vini ora!

Una formula vincente garantita, una squadra collaudata e una presenza più forte sul mercato

Cari Viticoltori

I primi vini sono già stati imbottigliati, il lavoro nei vigneti sta lentamente prendendo slancio e siamo molto lieti di invitarvi a partecipare al "Grand Prix du Vin Suisse 2023".

La 17a edizione del concorso premierà ancora una volta i migliori vini e viticoltori del Paese.

Una formula vincente garantita e una nuova squadra

I migliori vini saranno premiati in 15 categorie – da quest'anno Chardonnay e Syrah saranno categorie indipendenti. Saranno assegnati i seguenti premi speciali

i seguenti premi speciali: "Cantina svizzera dell'anno", "Premio Vinissimo rosso e bianco", "Prix Bio Suisse", " Prix Découverte" e "Premio del pubblico"

i seguenti premi speciali: "Best of Region", "Best Buy", "Best PIWI" e "Best Vin Nature".

L'edizione 2023 del Grand Prix du Vin Suisse assegnerà anche un nuovo premio per la promozione dei giovani viticoltori, il "Newcomer of the Year", e il "Lifetime Achievement Award" come riconoscimento alle carriere e risultati eccezionali per il vino svizzero.

Il più grande evento enologico svizzero, oltre a dare visibilità alla diversità e alla qualità dei vini svizzeri, tiene conto dell'attuale comportamento dei consumatori in Svizzera nelle innovazioni della sua edizione 2023.

Le date più importanti in sintesi:

Le iscrizioni sono aperte fino all'19 giugno 2023.

L’invio dei campioni di vino è possibile entro il 26 giugno 2023 (in entrata).

Nuovo: sconto aggiuntivo del 5% a partire da dieci o più vini registrati

Le degustazioni della giuria sono previste dal 24 al 28 luglio 2023 a Sierre

I risultati saranno resi noti al più tardi a metà agosto 2023.

Il gran "Gala del vino svizzero" si terrà il 6 ottobre 2023 al Kursaal di Berna.

Maggiore presenza sul mercato e nuovi canali di comunicazione

Il "Grand Prix du Vin Suisse" gode di un elevato livello di riconoscimento e accettazione sia in patria che all'estero. In aggiunta alle attività previste già nelle scorse edizioni, le attività di comunicazione e promozione saranno ampliate in modo massiccio, in modo che i vini e le cantine premiate siano presenti sui media e tra i consumatori per un anno intero.Tutto questo seguendo il nuovo leitmotiv “network e interattività”.

"Concentrandoci su un unico grande concorso nazionale, abbiamo integrato nel Gran Prix du Vin Suisse anche progetti nazionali più piccoli, come lo Swiss Biowine Award. Vogliamo poter concentrare tutta la nostra attenzione completamente e senza restrizioni sul concorso e pianificare investimenti a lungo termine in progetti significativi e orientati al mercato a beneficio dei viticoltori svizzeri. Siamo più motivati ed entusiasti che mai", sottolinea Nicola Montemarano, direttore di VINUM.

Per l'edizione 2023, i due organizzatori VINUM e l'Associazione VINEA garantiscono che le degustazioni si svolgeranno in modo regolare e professionale. "Siamo molto lieti di accogliere degustatori da tutto il mondo a Sierre, che per una settimana sarà nuovamente l'epicentro del vino in Svizzera. Queste sfide sensoriali, guidate da Daniele Maffei, saranno anche sinonimo di nuove opportunità per l'industria vinicola svizzera, e ne siamo molto felici", afferma la nuova direttrice dell'Associazione VINEA, Fabienne Bruttin.

Le novità* in sintesi:

Cerimonia di premiazione e gran gala il 6 ottobre 2023 a Berna

Nuovo sito web indipendente (tedesco/francese) a partire da luglio 2023

Premium-app internazionale e gratuita "Grand Prix du Vin Suisse

Best of Swiss Wine" (per iOS e Android) a partire da agosto 2023

Pubblicazione speciale nazionale "Grand Prix du Vin Suisse 2023".

Live-Experience Roadshow "Grand Prix du Vin Suisse": Wine&Dines, Wine Festival Basel,

ProWein e molto altro... il Grand Prix crea una connessione diretta con i consumatori e i professionisti del settore.

(* situazione al 25 aprile 2023, il programma sarà ampliato in modo continuo, dettagli e aggiornamenti su www.grandprixduvinsuisse.ch )

Con il suo prestigio il "Grand Prix du Vin Suisse 2023" non solo promuove la reputazione e conoscenza dei vini vincitori, ma garantisce anche risultati misurabili per i partecipanti. Lo sottolinea, ad esempio, il viticoltore Olivier Mounir, la cui Cave du Rhodan è stata nominata nel 2022 "Cantina dell'anno": "Il titolo di Cantina svizzera dell'anno ci ha dato grande visibilità in tutta la Svizzera. La presenza sui media ha avuto un valore enorme, che ha portato soprattutto a un aumento dell'immagine del marchio dei vini Cave du Rhodan Mounir. Quindi per noi la partecipazione è valsa sicuramente la pena!".

Cogliete l'occasione di essere presenti e di ricevere uno degli ambiti premi per il vostro lavoro e la vostra passione.Vi auguriamo buona fortuna!

Nicola Montemarano, Direttore VINUM, Tel. +41 44 268 52 40, nicola.montemarano@vinum.ch

Fabienne Bruttin, Direttrice VINEA, Tel. +41 27 456 11 22, fabienne.bruttin@vinea.ch