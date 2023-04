LID Pressecorner

Schweizer Hagel: Delegiertenversammlung 2023

Delegiertenversammlung 2023

71 Delegierte und zahlreiche Gäste reisten am 22. April nach Zürich, um an der 144. Delegiertenversammlung der Schweizer Hagel teilzunehmen. Die Direktion und die Länderverantwortlichen vermittelten im Jahresrückblick die wesentlichen Informationen zu den erzielten Meilensteinen, Neuerungen, Schäden und zur Jahresrechnung. Die Prämieneinnahmen stiegen 2022 um 12%. Trockenheit, niederschlagsarme Sommermonate und Hagelschlag verursachten im vergangenen Jahr erhebliche Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen. Trotz einem sehr guten Ergebnis in Italien musste das Unternehmen einen finanziellen Verlust von CHF 5.9 Mio. verbuchen. Die Schweizer Hagel bleibt weiterhin sehr solide aufgestellt und ist für die zukünftigen Herausforderungen bestens gerüstet. Ein wichtiger Meilenstein im Jahr 2022 stellt die Übernahme der Tierepidemienversicherung für Schweine und Legehennen dar. Damit können sich die Produzentinnen und Produzenten auf eine lückenlose Versicherungsdeckung verlassen, welche künftig auch auf andere Tierkategorien ausgeweitet werden soll.

"Im Rahmen unserer Strategie 2027 wollen wir unseren Beitrag zur Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion leisten. Wir fokussieren uns auf einen weiterhin guten Service, das Versicherungsgeschäft und die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel", erklärte Adrian Aebi, Direktor der Schweizer Hagel. Hierzu beabsichtigt das Unternehmen in Technologie und Daten sowie gut ausgebildete Mitarbeitende zu investieren, um für die zukünftigen Herausforderungen vorbereitet zu sein. Die Schweizer Hagel führte bereits 2022 die Acker-Basis-Versicherung ein und informierte anlässlich der Delegiertenversammlung über weitere neue Produkte wie z.B. die Hortikultur-Basis-Versicherung. Damit passt das Unternehmen ihre Produktepalette an die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden an, welche bereit sind, mehr Risiko selbst zu tragen. Als bäuerliche Genossenschaft bleibt die Schweizer Hagel in der Landwirtschaft stark verankert und treibt mit ihren Innnovationen den Agrarversicherungsmarkt voran. Die Delegierten genehmigten in Zürich sämtliche Geschäfte und nutzten den Anlass aktiv, ums ich auszutauschen

Erfahren Sie mehr zur Schweizer Hagel und lesen Sie die Berichterstattung 2022.

Die Schweizer Hagel bietet national und im angrenzenden Ausland eine umfassende Versicherungsdeckung für landwirtschaftliche Kulturen an. Vor 140 Jahren von Schweizer Bäuerinnen und Bauern gegründet, treibt die Schweizer Hagel heute den Wandel in der Agrarversicherungsbranche voran. Sie bietet neben dem Versicherungsschutz für landwirtschaftliche Kulturen auch Versicherungen gegen Tierepidemien bei Schweinen und Legehennen an. Über 35'000 landwirtschaftliche Betriebe vertrauen ihr über Generationen.

Kontakt: Adrian Aebi, Direktor, und Esther Böhler, Mediensprecherin, Tel. 044 257 22 11