SVIAL-Gespräch mit Bernard Lehmann

Bernard Lehmann, Agrarwissenschaftler

Aufgewachsen ist Bernard Lehmann auf einem Bauernhof im Kanton Waadt, wo er früh als Kind auf dem Betrieb mithelfen musste und so die Landwirtschaft aus nächster Nähe erlebte. Nach einer abgebrochenen landwirtschaftlichen Lehre ging er aufs Gymnasium und absolvierte die Matura. Der Landwirtschaft blieb er stets verbunden und schloss im Jahr 1977 sein Studium der Agrarökonomie an der ETH Zürich erfolgreich ab. Nach seiner Dissertation wechselte er zum Schweizerischen Bauernverband und wurde sieben Jahre später als ordentlicher Professor für Agrarökonomie an die ETH Zürich zurückberufen. 2011 trat Bernard Lehmann in die Fussstapfen von Manfred Bötsch und wurde Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft. Nach acht intensiven Jahren gab er diese Aufgabe an Christian Hofer weiter.

Heute beschäftigt er sich noch immer mit den grossen Herausforderungen unseres Ernährungssystems. Aktuell ist er als Präsident der Plattform Wissenschaft-Politik der SCNAT (Akademie der Naturwissenschaften), Präsident des FiBL (Forschungsinstitut für biologische Landwirtschaft), Executive Board Member des Global Crop Diversity Trust und Chairmen des UN Committee World Food Security and Nutrition weiterhin stark engagiert.

Bernard Lehmann hat vieles erlebt und verschiedene Rollen sowie unterschiedliche Perspektiven im Ernährungssystem eingenommen. Marcel Anderegg, Geschäftsführer des SVIAL, schaut in einem Gespräch mit ihm zurück auf die unterschiedlichen Stationen seines vielfältigen Werdegangs. Im zweiten Teil wird Bernard Lehmann einen Einblick in sein aktuelles Engagement beim High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (HLPE-FSN) geben. In diesem UNO-Gremium ist er seit Oktober 2019 mit dabei und momentan als deren Vorsteher tätig.

Der SVIAL ist gespannt, was Bernard Lehmann am Donnerstag, 23. Februar im Impact Hub in Bern zu erzählen hat und was er in Zukunft noch erreichen möchte.

Programm vom Donnerstag, 23. Februar 2023 im Impact Hub, Bern

17:30 Uhr Begrüssung Marcel Anderegg, SVIAL

17:35 Uhr Gespräch Marcel Anderegg mit Bernard Lehmann

18:15 Uhr «Aktuelle Tätigkeiten und Herausforderungen des HLPE-FSN», Bernard Lehmann

18:30 Uhr Fragen und Diskussion

19:00 Uhr Netzwerkapéro

20:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Ort: Impact Hub, Bern

Zur Anmeldung: https://eventfrog.ch/bernardlehmann

SVIAL – Schweizerischer Verband der Ingenieur-Agronom:innen und Lebensmittel-Ingenieur:innen Schützenstrasse 10 3052 Zollikofen Schweiz +41 31 910 50 75 svial@svial.ch