«Bauen in der Landwirtschaftszone: Mission impossible?»

Einladung zur Jahresmedienkonferenz des Schweizer Bauernverbands

Datum & Zeit: Dienstag, 3. Januar 2023, 10.15 Uhr

(Dauer 40 Minuten, anschliessend Betriebsrundgang)

Ort: Generationengemeinschaft Fritz und Michael Balsiger

Untere Fuhren 19, 3115 Gerzensee

Um 9.50 Uhr organisieren wir einen Shuttle ab Bahnhof Münsingen zum Betrieb. Eine Anmeldung ist notwendig.

Es sprechen: Nationalrat Markus Ritter, Präsident Schweizer Bauernverband

Anne Challandes, Präsidentin Schweizer Bäuerinnen- und

Landfrauenverband

Michael Balsiger, Landwirt & Gastgeber

Martin Rufer, Direktor Schweizer Bauernverband

Beat Röösli, Fachspezialist Raumplanung Schweizer

Bauernverband

Liebe Medienschaffende

Die Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)» will die Anzahl Gebäude ausserhalb der Bauzone «einfrieren», um die Verbauung des Kulturlandes zu stoppen. Im Parlament laufen hitzige Diskussionen für einen Gegenvorschlag. Wie steht die Landwirtschaft dazu und was sind die Bedürfnisse der einheimischen Bauernbetriebe, wenn es um das Thema Bauen geht? Was hat die Sicherung des Tierwohls und der Stromversorgung damit zu tun? Diesen aktuellen Fragen mit einem konkreten Anschauungsbeispiel auf dem Landwirtschaftsbetrieb der Familie Balsiger widmet sich unsere Jahresmedienkonferenz.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihr Kommen und danken für die Anmeldung mit dem beiliegenden Talon bis zum Freitag,

30. Dezember, 12.00 Uhr.

Schweizer Bauernverband

