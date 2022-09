LID Pressecorner

Schweizer Milchmarkt im Überblick

Die Organisation der Schweizer Milchproduzenten SMP hat die neue Ausgabe ihrer Broschüre „Schweizer Milchwirtschaft in Zahlen“ publiziert. Sie gibt mit wichtigen Kennzahlen einen raschen Überblick über den komplexen Schweizer Milchmarkt. Fast die Hälfte der Schweizer Milch wird zu Käse verarbeitet. Seit mehreren Jahren steigt sowohl in der Schweiz als auch in der EU der Milchpreis stetig an.

Die Broschüre „Milchwirtschaft in Zahlen“ stellt die wichtigsten Kennzahlen zur Produktion, dem Handel, der Verarbeitung und dem Konsum verständlich dar. Die Daten stammen grösstenteils aus der jährlich publizierten Milchstatistik - agristat.ch. Dieses umfassende über 100-seitige Dokument ist online frei verfügbar unter www.swissmilk.ch/de/produzenten/milchmarkt/zahlen-fakten/statistiken-publikationen/

Schweizer Milch wird vor allem zu Käse verarbeitet

Schweizer Milch wird neben Butter, Joghurt und andern Verarbeitungsformen zu 47 Prozent zu Käse verarbeitet. Von den insgesamt 3.4 Mia. Kilogramm Milch werden nur gerade 11 Prozent in Form von Konsummilch verbraucht.

Milchpreise steigen

Umgerechnet in Schweizer Franken ist die Milchpreisentwicklung in der EU seit 2010 nicht immer parallel zu derjenigen in der Schweiz verlaufen. Seit 2015 steigt der Milchpreis sowohl in der EU als auch in der Schweiz stetig an. 2021 war der Molkereimilchpreis in der Schweiz gegenüber dem Vorjahr um 6.8 Prozent und gewerblich verkäste Milch um 3.9 Prozent höher.

Die Broschüre kann im PDF-Format online in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch unter

www.swissmilk.ch/de/produzenten/milchmarkt/zahlen-fakten/statistiken-publikationen/ herunteruntergeladen oder unter www.swissmilk.ch/de/produzenten/shop/kategorien/broschueren-infomaterial/ gratis als Printversion bestellt werden.

Martin Rüegsegger, SMP Tel. 031 359 53 17