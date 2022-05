Il 12 giugno potete conoscere meglio l’agricoltura locale In

LID Pressecorner

In occasione della «Giornata delle porte aperte in fattoria» di domenica 12 giugno, 90 aziende agricole offriranno la possibilità di dare un'occhiata alle loro fattorie e all'agricoltura. Per la terza volta da quando è nato il progetto, le famiglie contadine invitano il pubblico a visitare le loro aziende. Mostreranno la stalla, gli animali, le colture e spiegheranno il lavoro che si cela dietro alla produzione di cibo locale. Ulteriori informazioni e le fattorie partecipanti si possono trovare sul sito web. Non è richiesta un’iscrizione.

Domenica 12 giugno 2022 si terrà per la terza volta in tutta la Svizzera la «Giornata delle porte aperte in fattoria». Ad aprire le porte delle loro fattorie e delle loro stalle, saranno 90 contadini e contadine svizzeri, per far conoscere al pubblico la diversità delle loro aziende agricole e della produzione alimentare locale. L'agricoltura nazionale è in continua evoluzione, sia nel campo della tecnologia e dell’automatizzazione, sia in quello dell'allevamento o della coltivazione dei campi. Di conseguenza, per le persone e le famiglie con bambini interessate, c'è sempre molto da vedere e da scoprire. Le famiglie contadine sono inoltre disponibili per rispondere a domande sulla produzione alimentare e sulle sfide attuali a essa correlate.

Le aziende agricole che partecipano alla «Giornata delle porte aperte in fattoria» si impegnano a offrire ai visitatori, giovani e meno giovani, un'esperienza indimenticabile, trasmettendo conoscenze interessanti e di inestimabile valore. Alla fine di questa escursione, sarà chiaro anche ai bambini che il latte o le mele non crescono nei negozi. Ogni fattoria organizza la giornata a proprio piacimento, offrendo dunque esperienze uniche e diverse: visite guidate piene di scoperte, una gustosa degustazione, una piccola offerta gastronomica con prodotti della fattoria, un’area per giocare, un piccolo “zoo a km0” per accarezzare gli animali e molto altro. Ce n’è quindi per tutti i gusti. Le aziende agricole partecipanti e molti altri dettagli sul programma sono disponibili sul sito www.ricerca.fattorie-aperte.ch. Non è richiesta l’iscrizione.

La Giornata delle porte aperte in fattoria viene organizzata nell’ambito della comunicazione di base dell'Unione Svizzera dei Contadini intitolata «Contadini svizzeri. Dalla nostra terra con passione». Lo scopo dell'evento è quello di favorire lo scambio di opinioni e esperienze, creando al contempo un bel momento per tutti i partecipanti. Ciò dovrebbe rafforzare l'unione e la fiducia reciproca tra città e campagna.

Unione Svizzera dei Contadini, Sarah Fellmann, Responsabile del progetto Giornata delle porte aperte in fattoria Telefono: 056 462 52 03 Agenzia d'informazione agricola romanda AGIR, Claudia Jaquier & Karine Grize, Responsabili per la Svizzera romanda Telefono: 021 613 11 31 Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, Responsabile per il Ticino Telefono: 091 851 90 97 www.fattorie-aperte.ch / info@offene-hoftueren.ch