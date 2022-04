LID Pressecorner

Entlebucher Schinken ist das regio.garantie Produkt des Jahres 2022

Der Entlebucher Schinken der Metzgerei Giger aus dem Entlebuch wurde von der Community von «Das Beste der Region» zum regio.garantie Produkt des Jahres 2022 gewählt! Die Konsument*innen konnten während eines Monats lang für ihr Lieblings-Regionalprodukt abstimmen. Zur Wahl standen neben dem Schinken von Giger’s auch der Flower Power Tee vom Biohof Obereichi aus dem Naturpark Gangrisch, der Jänzimatter Alpchäs vom Biohof Emmetti und der Wein Violet von der Familie Pfister aus Bözen.

Das Rennen hat der Schinken aus der wunderschönen UNESCO Biosphäre Entlebuch gemacht. Die Idee für den Entlebucher Schinken war bei der Metzgerei Giger schon immer da, aber erst im Januar 2021 wurde sie umgesetzt. Bei einer Reifezeit von 154 Tagen war die Spannung gross, ob das Produkt den Ansprüchen der Metzgerei genügt. Bei der ersten Degustation mit ihren Mitarbeitenden waren bereits alle begeistert. Mit der Produktlancierung im August 2021 konnten sie weitere Regionalproduktefans gewinnen. Mit viel Leidenschaft vereinen Willi und Irene Giger Tradition und Fortschritt. Je nach Nachfrage und Bedarf entwickeln sie gemeinsam neue Produkte. Die Verwertung des Rohstoffes Fleisch soll zu annährend 100% gelingen. Das Premiumprodukt Entlebucher Schinken dient wie alle anderen Produkte zur Ganztierverwertung. Sie führen die Metzgerei bereits seit 15 Jahren mit viel Herzblut in der zweiten Generation.

Übrigens: Das nationale Gütesiegel regio.garantie kennzeichnet zertifizierte Regionalprodukte, die mit regionalem Know-how, Begeisterung und Leidenschaft hergestellt werden. Es garantiert den Konsument*innen, dass die Gewinnung der Rohstoffe und die Verarbeitung der Produkte in der jeweiligen Region erfolgen. Ein nicht zusammengesetztes Produkt kommt zu 100% aus der definierten Region. Ein zusammengesetztes Produkt besteht aus mindestens 80% regionalen Zutaten, wovon die Hauptzutat vollständig aus der genannten Region stammen muss. Bei allen Regionalprodukten ist zudem Pflicht, dass mindestens 2/3 der Wertschöpfung in der besagten Region anfallen. Wird das erfüllt, darf das Produkt mit regio.garantie in Kombination mit der entsprechenden Regionalmarke – beispielsweise «Genuss aus Stadt und Land» - ausgezeichnet werden.

