Für eine erfolgreiche Positionierung der Schweizer Landwirtschaft – dafür steht seit Anfang 2022 die Full-Service-Agentur CERES MEDIA

Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Pfeiler der Schweizer Volkswirtschaft. Mit einzigartigen und ursprünglichen Produkten höchster Qualität, leistet sie zudem einen zentralen Beitrag zur «Marke Schweiz». Sie ist ein Wirtschaftszweig, der beste Beratung in den Bereichen Media, Werbung und Vermarktung verdient. Diese stellt ab sofort «CERES MEDIA» sicher – die neue Full-Service-Agentur der Schweizer Landwirtschaft.

Eine neue Agentur mit einem ehrwürdigen Erbe

«CERES MEDIA» ist Anfang 2022 aus der ehemaligen «AMS Media» hervorgegangen, die auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurückblickt. 1997 als Mediadienstleisterin der «Schweizer Milchproduzenten SMP» gegründet, hat sie sich mit erfolgreichen Kampagnen einen Namen gemacht. Mit der Überführung von «AMS Media» in die neue «CERES MEDIA», wird die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben und das ehrwürdige Erbe erhalten. Es entsteht eine neue Full-Service-Agentur am Markt, die ihr Handwerk in Diensten der ganzen Schweizer Landwirtschaft ausübt.

«CERES MEDIA» setzt auf eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Kunden und dem strategischen Partner «AMS Agro-Marketing Suisse». Sie kann zudem auf ein langjähriges und fundiertes Branchenwissen zurückgreifen, das die Agentur zum wertvollen Partner einer jeden Landwirtschaftsorganisation macht. Die langjährigen Beziehungen zu den Medienunternehmen und Vermarktern garantiert. garantiert ihren Kunden zudem attraktive Konditionen.2Der Geschäftsführer der neuen Full-Service-Agentur, Alessandro Giuliano, unterstreicht eine Besonderheit der Agentur: «Wir verfügen über einen einzigartigen Pool an Landwirtschaftsdaten. Dadurch sind wir einerseits in der Lage jeden Kunden mit seinen einzigartigen Bedürfnissen ganzheitlich und im spezifischen Ökosystem zu betrachten – so verstehen wir das Produkt besser und stellen einen optimalen Auftritt am Markt sowie in den Medien sicher. Andererseits minimieren für Kampagnen den Streuverlust und holen das Maximum aus jedem investierten Franken heraus.

Laut den drei Gründungsmitgliedern der Agentur, Caroline Nagiel, Michael Richner und Alessandro Giuliano, unterstreicht der Name des Unternehmens die Verbundenheit zur Landwirtschaft – im alten Rom stand die Göttin Ceres für den Ackerbau und die Fruchtbarkeit. Mit der Aussaat der ersten Mediakampagnen in diesem Jahr, will «CERES MEDIA» ihre ersten Schritte in die Zukunft gehen und die unterschiedlichen Marken der Schweizer Landwirtschaft dabei unterstützen, sich nachhaltig weiterzuentwickeln und erfolgreich zu positionieren.

Alessandro Giuliano, Geschäftsführer Telefon: 078 635 18 18 E-Mail: alessandro.giuliano@ceresmedia.ch