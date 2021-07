Natures Crops International

Purina OmegaMatch Ahiflower-Öl-Nahrungsergänzung liefert nachweislich umfassende Omega-Nahrungsvorteile für Pferde

Winston-Salem, North Carolina (ots/PRNewswire)

Natures Crops International (NCI), Hersteller von Spezialölen für Nahrungsergänzungsmittel, Nutrazeutika, Lebensmittel und Körperpflegeprodukte, hat in den USA eine exklusive Lieferbeziehung mit Purina Animal Nutrition (einem Geschäftsbereich von Land O'Lakes, Inc.) für Ahiflower®-Öl in Nahrungsergänzungsmitteln für Pferde geschlossen.

Purina® OmegaMatch(TM) Ahiflower®-Öl-Nahrungsergänzung ist eine pflanzliche, sehr schmackhafte Omega-3-Ergänzung. Wie auf der Website purinamills.com vermerkt, ist OmegaMatch Ahiflower "eine wirklich konkurrenzlose Omega-Quelle. Ahiflower®-Öl enthält mehr Omegas als andere pflanzliche Öle, die üblicherweise an Pferde verfüttert werden. Das einzigartige Fettsäureprofil liefert Vorteile, die mit Fischöl, Nachtkerzenöl, Olivenöl und Leinsamenöl in Verbindung gebracht werden."

Als das Produktentwicklungsteam von Purina unter der Leitung von Dr. Mary Beth Gordon von der einzigartigen Fettsäurenzusammensetzung in Ahiflower-Öl erfuhr - mit dem reichsten kombinierten Gehalt an Omega-3 SDA und Omega-6 GLA und einem Gesamtgehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren von 85 % - verpflichteten sie sich, dessen Schmackhaftigkeit und den Omega-3-Stoffwechsel bei Pferden zu erforschen. Durch Forschungen unter der Leitung von Dr. Robert Jacobs fanden sie heraus, dass Ahiflower-Öl eine hohe Schmackhaftigkeit aufweist und in der Lage ist, genauer auf die Omega-Nährstoffeffekte von Weidegräsern bei Pferden einzugehen. Sie erkannten schnell, dass dies eine wichtige Lücke für Pferde füllen würde, die keinen regelmäßigen Zugang zu frischer Weide haben, daher der Name "OmegaMatch". Die ersten Ergebnisse des Teams wurden kürzlich im Journal of Equine Veterinary Science veröffentlicht.

Das im April 2021 auf den Markt gebrachte OmegaMatch Ahiflower-Öl hat die anfänglichen Verkaufsprognosen von Purina deutlich übertroffen und wird von begeisterten Pferdebesitzern in den gesamten USA angenommen, die durchweg von einer sichtbar besseren Beweglichkeit, Erholung nach dem Training, geistiger Fitness und Vorteilen für Haut und Fell ihrer Pferde berichten.

Andrew Hebard, CEO von Natures Crops, sagte: "Durch die Markenführung von Purina ist OmegaMatch Ahiflower-Öl landesweit erhältlich und bietet Pferdebesitzern wichtige Vorteile in allen Pferdedisziplinen, von Dressur-, Vielseitigkeits- und Springreitern bis hin zu Western Performance, Ausdauer- und Reitsport sowie Freizeitreiten. Wir sind der Meinung, dass Ahiflower-Öl das vollständigste und ausgewogenste "Multi-Omega" aus einer regenerativ angebauten Pflanzenquelle ist. Wir sind sehr erfreut über die überwältigend positive Resonanz von Pferdebesitzern, da Purina dazu beiträgt, das Bewusstsein für die umfassenden Vorteile der Ahiflower-Supplementierung bei Pferden zu erweitern."

NCI ist bestrebt, weitere Lieferbeziehungen für Pferde und Haustiere in Kanada zu entwickeln und befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit führenden Pferdemarken in Europa und Großbritannien.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: info@ahiflower.com.