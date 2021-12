LID Pressecorner

Einladung zur Jahresmedienkonferenz des Schweizer Bauernverbands: «Wie geht es den Schweizer Nutztieren?»

« Wie geht es den Schweizer Nutztieren?»

Datum & Zeit

Dienstag, 4. Januar 2022, 10.00 Uhr

(Dauer 40 Minuten, anschliessend Betriebsrundgang & kleiner Apéro)

Ort

Schweinezuchtbetrieb von Marianne und Franz Guillebeau

Obereichistrasse 48, 3148 Lanzenhäusern BE

Die Zughaltestelle Lanzenhäusern ist 10 Minuten zu Fuss entfernt. Wenn gewünscht, ist ein Abholservice möglich.

Es sprechen:

Lukas Perler, Tierarzt & Geschäftsführer Nutztiergesundheit Schweiz

Franz Guillebeau, Schweinezüchter & Gastgeber

Nationalrat Markus Ritter, Präsident Schweizer Bauernverband

Martin Rufer, Direktor Schweizer Bauernverband

Michel Darbellay, Leiter Produktion, Märkte & Ökologie, Schweizer Bauernverband

Liebe Medienschaffende

Die Nutztierhaltung ist zurzeit ein heftig diskutiertes Thema. Das liegt auch an der Massentierhaltungsinitiative und den deswegen laufenden Debatten im Parlament. Wie steht es effektiv um die Haltung der Kühe, Schweine und Hühner auf den Schweizer Bauernhöfen? Was hat sich seit der Einführung des Tierschutzgesetzes 1981 getan? Wo stehen wir heute in Sachen Haltungsbedingungen sowie Gesundheit oder im Vergleich mit unseren Nachbarn? Darüber möchten wir Sie an unserer Jahresmedienkonferenz zum Thema Tierhaltung informieren.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihr Kommen und danken für die Anmeldung mit dem beiliegenden Talon bis zum Montag, 3. Januar 2022, 12.00 Uhr.

Schweizer Bauernverband

Sandra Helfenstein, Co-Leiterin Kommunikation SBV Laurstrasse 10, 5201 Brugg Telefon: 056 462 51 11, Mobile 079 826 89 75 E-Mail: sandra.helfenstein@sbv-usp.ch

