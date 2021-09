Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID

SPERRFRIST: 26.09.2021, 24 UHR: Eröffnung des neuen FRUCTUS-Obstlehrpfades in Steimaur ZH

Ein Dokument

SPERRFRIST: 26. September 2021, 24 Uhr

Eröffnung des neuen FRUCTUS-Obstlehrpfades in Steimaur ZH

Am 3. Oktober eröffnet FRUCTUS den neuen Obstlehrpfad in Steinmaur ZH. Auf der rund 6 Kilometerlangen Strecke informieren Tafeln zur Vielfalt der verschiedenen Obstarten, alten Sorten und Anbauformen. Start und Ziel des Lehrpfades ist der Bahnhof Steinmaur. Die Wanderung dauert rund 1,5 Stunden und führt um die Gemeinde.

Entlang des Rundganges informieren Tafeln die Besucher und Besucherinnen über verschiedene Obstbaubetriebe der Gemeinde, die Nutzung von Obst im Hausgarten, Wildobst und Baumnüsse und darüber, wie sich die Hochstamm-Landschaft in Steinmaur in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Wichtiger Teil des Obstlehrpfades ist der FRUCTUS-Pavillon. Er vermittelt zusätzliches Wissen zur Sortenvielfalt, zur Technik des Veredelns, zum Pflanzenschutz und zur Geschichte und Herstellung von Süssmost und vergorenem Most. Zudem zeigen traditionelle Mostpressen, wie früher gemostet wurde. Ein Obstarten-Memory lädt Kinder und auch Erwachsene zum Spielen ein.

Entdecken Sie die Vielfalt der Anbauformen und Obstarten auf dem neuen Obstlehrpfad in Steinmaur! Der informative Erlebnisweg steht offen für Familien mit Kindern, Obstliebhaberinnen und alle Interessierten.

Informationen zum neuen Obstlehrpfad für die Öffentlichkeit sind ab dem 27. September auf der FRUCTUS-Webseite online: https://www.fructus.ch/angebote/obstlehrpfad

Der neue Lehrpfad ersetzt den bisherigen Lehrpfad von Höri nach Steinmaur.

Fotos zur freien Verfügung im Zusammenhang mit dieser Medienmitteilung:

- FRUCTUS-Pavillon: Ein Foto des Pavillons können wir Ihnen erst ab dem 27. 9. zur Verfügung stellen.

Der Pavillon wird bis dann noch renoviert.

- Ein Foto von Blüten oder Früchten alter Obstsorten stellen wir Ihnen zur Verfügung auf Anfrage.

Eröffnungsanlass: Der Eröffnungsanlass findet am 2. Oktober für die Sponsoren und Medienvertreter statt. Der Anlass findet unter Einhaltung der dann gültigen Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie statt.

Anmeldungen für Medienvertreter bitte bis Di, 28.9. an claudia.frick@fructus.ch

FRUCTUS – Die Vereinigung zur Förderung alter Obstsorten

FRUCTUS wurde 1985 gegründet und ist ein schweizweit tätiger, gemeinnütziger Verein. FRUCTUS setzt sich ein für alte Obstsorten und Hochstamm-Obstgärten, bewertet die Eigenschaften von alten Obstsorten im Hinblick auf eine vielseitige Nutzung, sensibilisiert die Öffentlichkeit für die Vielfalt der Obstsorten und fördert die Biodiversität.

Hans Brunner, Projektleiter und Vorstandsmitglied hans.brunner@fructus.ch, 076 427 25 82 Alfred Aeppli, Präsident alfred.aeppli@fructus.ch, 031 761 30 71 (ab 20.9. erreichbar) Claudia Frick, Medienstelle claudia.frick@fructus.ch, 044 518 03 42 (Mo, Di, Do)