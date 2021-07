Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID

Que je raclette bien!

Neuer Sommer-Song: Raclette-Reggae von der RIGUGEGL-Band feat. TRAUFFER

Die Sommerkampagne von RACLETTE SUISSE startet mit einem neuen TV-Spot und dem passenden Song für noch mehr gute Laune! Dazu veröffentlicht die RIGUGEGL-Band feat. TRAUFFER am 23. Juli 2021 den sommerlichen Raclette-Reggae «Que je raclette bien».

Auch im Sommer gilt: Raclette isch guet und git e gueti Luune. RIGUGEGL! Aber kann es noch besser werden? Ja, mit der passenden Musik dazu! Der stimmungsvolle Raclette-Reggae der RIGUGEGL-Band feat. TRAUFFER macht auf Anhieb gute Laune. Dies zeigt der Verband im neuen TV-Spot: Ein junges Pärchen richtet ihr sommerliches „Raclette-Stübli“ kurzerhand auf einer Picknickdecke am See ein. Auf einem Balkon geniessen Freunde fruchtige Raclette-Kompositionen und an einer idyllischen Feuerstelle im Wald zelebriert TRAUFFER Raclette vom heissen Grillrost. Der Refrain des Songs «Que je raclette bien» unterstreicht dabei treffend das aufkommende, wohlige Gefühl beim gemeinsamen Käseschmelzen. Ob das verwendete Verb «racletter» dabei zum offiziellen Wortschatz der französischen Sprache zählt oder nicht, sei einmal dahingestellt.

Der ohrwurmträchtige Raclette-Reggae wird ab dem 23. Juli 2021 auf allen Download- und Streaming-Plattformen der Schweiz veröffentlicht. Und wie es sich für Neuerscheinungen gehört, gibt es natürlich auch ein Musikvideo zum Song. Hierfür wurde ein Ausflugsboot auf dem Brienzersee mit Lichterketten, Palmen und Liegestühlen geschmückt. Die eingeladenen Gäste genossen den Sommerabend, tanzten zu den Rhythmen des Raclette Reggaes, lachten über die Pointen und assen Raclettekäse vom Grill.

Mit dieser Kampagne will der Verband Raclette Suisse auf sympathische Weise in Erinnerung rufen, dass der Raclette-Konsum im Sommer mindestens so schön sein kann, wie im Winter.

