Medienmitteilung: Job Index Q3/25 Stellenausschreibungen sinken moderat

Adecco Group Swiss Job Index Q3 2025: Schweizer Stellenmarkt stagniert, KI setzt KV-Berufe unter Druck

ZÜRICH, 23. Oktober 2025: Im dritten Quartal 2025 sinkt die Anzahl offener Stellen nur leicht und verzeichnet -0.2% im Vergleich zum Vorquartal. Trotz nahezu stagnierender Wirtschaft bleibt der Rückgang somit moderat. Besonders im Fokus des Berichts sind Verwaltungs-, Büro- und Administrationsberufe. Diese gehören nicht nur zur grössten Berufsgruppe, sondern auch zu den am stärksten von Automatisierung und generativer KI betroffenen Bereichen. Dies zeigt der Adecco Group Swiss Job Market Index, die wissenschaftlich fundierte Studie der Adecco Group Switzerland und des Stellenmarkt-Monitors Schweiz der Universität Zürich.

Der Schweizer Stellenmarkt stagniert im dritten Quartal 2025. Der Adecco Group Swiss Job Market Index verzeichnet ein leichtes Minus der Anzahl offener Stellen von 0.2% gegenüber dem Vorquartal (Q2 2025). Im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q3 2024) liegt der Indexwert mit -5.6% deutlich tiefer. Wie zudem der aktuelle KOF-Beschäftigungsindikator zeigt, bleiben Unternehmen angesichts der globalen Wirtschaftslage bei Neueinstellungen weiter zurückhaltend.

Marcel Keller, Country President der Adecco Gruppe Schweiz, kommentiert:

«Die Schweizer Wirtschaft ist laut KOF-Konjunkturbericht im zweiten Quartal 2025 fast zum Stillstand gekommen, belastet durch Exportrückgänge und höhere US-Zusatzzölle. Trotzdem sinkt die Anzahl offener Stellen im dritten Quartal 2025 nur moderat, wie der Job Index zeigt und die Arbeitslosenquote steigt nur leicht. Gründe dafür könnten die stabilisierende Wirkung des Konsumverhaltens und die Einführung von Kurzarbeit sein.»

Automatisierung und KI verschärfen den Strukturwandel in Büro- und Verwaltungsberufen

Der Studienfokus des aktuellen Swiss Job Index widmet sich den Verwaltungs-, Büro- und Administrationsberufen. Diese bilden die grösste Berufsgruppe der Schweiz und sind für die zentralen Abläufe in Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung essenziell. Zugleich sind diese Berufe den Entwicklungen im Bereich der generativen KI in besonderem Masse ausgesetzt.

Verwaltungs-, Büro- und Administrationsberufe unter Druck : Sie gehören zu den am stärksten von generativer KI betroffenen Bereichen. Besonders Routineaufgaben wie z.B. Datenerfassung, standardisierte Abläufe, Text- und Auskunftsarbeit etc. weisen hohes Automatisierungspotenzial auf. Entsprechend sinkt die Stellennachfrage überdurchschnittlich (-17.4% seit 2023).

: Sie gehören zu den am stärksten von generativer KI betroffenen Bereichen. Besonders Routineaufgaben wie z.B. Datenerfassung, standardisierte Abläufe, Text- und Auskunftsarbeit etc. weisen hohes Automatisierungspotenzial auf. Entsprechend sinkt die Stellennachfrage überdurchschnittlich (-17.4% seit 2023). Differenzierteres Bild in beruflichen Untergruppen: Stellen für unternehmensbezogene Dienstleistungen (z.B. Berechnungs- & Speditionsdienstleistungen, Konferenz-/Eventplanung, Arbeits- und Personalvermittlung oder Immobilienverwaltung/-makler:innen) wachsen trotz mittlerer Exponierung dank komplementärer Effekte wie Aufwand für Koordinations- und Schnittstellenarbeit. Führungs-, Projekt- und Gruppenfunktionen in Verwaltungs-, Büro- und Administrationsberufen sind zwar wenig exponiert, verlieren dennoch an Stellen. Hier deuten Organisation, Effizienzprogramme und Konjunktur auf nicht-technologische Treiber hin. Die öffentliche Verwaltung bleibt relativ stabil.

Stellen für unternehmensbezogene Dienstleistungen (z.B. Berechnungs- & Speditionsdienstleistungen, Konferenz-/Eventplanung, Arbeits- und Personalvermittlung oder Immobilienverwaltung/-makler:innen) wachsen trotz mittlerer Exponierung dank komplementärer Effekte wie Aufwand für Koordinations- und Schnittstellenarbeit. Führungs-, Projekt- und Gruppenfunktionen in Verwaltungs-, Büro- und Administrationsberufen sind zwar wenig exponiert, verlieren dennoch an Stellen. Hier deuten Organisation, Effizienzprogramme und Konjunktur auf nicht-technologische Treiber hin. Die öffentliche Verwaltung bleibt relativ stabil. Eine höhere, tertiäre Ausbildung schützt nicht automatisch vor dem Einfluss der KI. Entsprechend zeigt sich in Praxis und Politik die Priorisierung von Weiterbildungen für Daten- und Prozesskompetenzen, vermehrte Informationsarbeit zum Thema KI sowie Neudefinition von Berufsrollen.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass trotz der starken KI-Exponiertheit dieser Berufsgruppe, menschliche Expertise in KV-Berufen gefragt bleibt - gerade in komplexeren Aufgabenbereichen wie z.B. Qualitätsmanagement oder Projektkoordination.

Kontakt Medienstelle der Adecco Group Switzerland Sophia Zuber Tel. +41 79 560 48 32, press.office@adeccogroup.ch Stellenmarkt-Monitor Schweiz, Universität Zürich Johanna Bolli-Kemper, Tel. +41 44 635 23 02, bolli-kemper@soziologie.uzh.ch Über den Adecco Group Swiss Job Market Index (Job Index) In Zusammenarbeit mit dem Stellenmarkt-Monitor Schweiz (SMM) am Soziologischen Institut der Universität Zürich veröffentlicht die Adecco Group Switzerland jeweils im Januar, April, Juli und Oktober den Adecco Group Swiss Job Market Index (Job Index). Mit dem Job Index steht für die Schweiz eine wissenschaftlich fundierte und umfassende Messgrösse für die Entwicklung des Stellenangebots in Online-Stellenportalen und Websites von Unternehmen zur Verfügung. Er beruht auf repräsentativen Quartalserhebungen der Stellenangebote in der Presse, auf Online- Stellenportalen sowie auf Websites von Unternehmen. Über die Adecco Group Switzerland Die Adecco Group Switzerland ist der Schweizer Marktführer im Bereich Human Resources. Mit mehr als 700 Mitarbeitenden an über 50 Standorten in allen Sprachregionen unterstützen wir jedes Jahr etwa 26’000 qualifizierte Arbeitskräfte dabei, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Unsere Marken sind alle auf ihren jeweiligen Bereich spezialisiert. Wir bieten massgeschneiderte Lösungen für Arbeitssuchende bei kleinen, mittleren und grossen Unternehmen in folgenden Bereichen des Personalwesens: Personal- und Temporärvermittlung, Payrolling, Ausgliederung und Auslagerung von ganzen HR-Prozessen, Karriereplanung, Talentförderung und -mobilität. In der Schweiz werden wir von folgenden Marken vertreten: Adecco, Adia, Akkodis, Pontoon Solutions, Lee Hecht Harrison und General Assembly. Die Adecco Group Switzerland ist ein Mitglied der Adecco Group, dem weltweit führenden Unternehmen für Talentberatung und -lösungen. Wir glauben daran, jeden Menschen auf die Zukunft vorbereiten zu können, und finden jeden Tag Arbeit für über 3,5 Millionen Stellensuchende. Wir rekrutieren, entwickeln und schulen Talente in 60 Ländern und ermöglichen es Unternehmen, die Zukunft der Arbeit zu gestalten. Die Adecco Group hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605), und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) kotiert.