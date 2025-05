Medienmitteilung: Adecco lanciert den CV Maker

Adecco Group

Adecco lanciert CV Maker und erleichtert Bewerber:innen Zugang zur Arbeitswelt

Zürich, 20. Mai 2025: Adecco bringt mit dem CV Maker ein frei zugängliches, KI-gestütztes Online-Tool auf den Markt, das die Erstellung professioneller Lebensläufe vereinfacht. Das Tool ist kostenlos, anonym und kann ohne Registrierung genutzt werden. Ziel ist es, insbesondere Berufseinsteiger:innen, Lehrabgänger:innen sowie Personen, die erstmals in der Schweiz eine Stelle suchen, beim Einstieg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen.

Der CV-Maker basiert auf künstlicher Intelligenz und erstellt automatisiert Lebensläufe, die inhaltlich auf die Angaben der Nutzer: innen abgestimmt sind. Die Angaben können schriftlich oder per Spracheingabe erfasst werden und das Tool erstellt daraus einen strukturierten, sprachlich korrekten und visuell ansprechenden Lebenslauf.

Barrierefreie und datenschutzkonforme Applikation

Der Service wurde mit Fokus auf digitale Barrierefreiheit nach WCAG 2.1-Standard entwickelt. Er unterstützt Screenreader, bietet Sprachausgabe in mehreren Sprachen und ermöglicht eine vereinfachte Darstellung von Inhalten. Die Anwendung richtet sich damit auch an Personen mit eingeschränkten Sprachkenntnissen oder besonderen Zugänglichkeitsbedürfnissen. Die Verarbeitung der eingegebenen Daten erfolgt ausschliesslich für die Erstellung des Lebenslaufs. Es findet keine Speicherung, kein Profiling und keine Weiterverwendung der Daten statt. Der gesamte Prozess läuft über die Microsoft Azure Cloud-Plattform mit Serverstandorten in der EU.

«Viele junge Menschen bringen grosses Potenzial mit, das im Bewerbungsprozess oft nicht zur Geltung kommt – sei es durch sprachliche Hürden oder mangelnde Erfahrung mit den lokalen Anforderungen. Mit dem CV-Maker begegnen wir dieser Herausforderung und bringen Talente effizienter in den Bewerbungsprozess» sagt Marcel Keller, Country President Adecco Group Switzerland.

Mit der Einführung des CV-Makers unterstreicht Adecco ihr Engagement für praxisorientierte, inklusive und zugängliche HR-Lösungen. Das Tool kann auch von HR-Fachpersonen, Bildungseinrichtungen und öffentlichen Stellen zur Unterstützung bei der Integration von Kandidaten: innen eingesetzt werden.

Der CV-Maker ist ab sofort auf adecco.ch verfügbar.

Kontakt Medienstelle der Adecco Group Switzerland Tel. +41 79 560 48 32, press.office@adeccogroup.ch

Über die Adecco Group Switzerland:

Die Adecco Group Switzerland ist der Schweizer Marktführer im Bereich Human Resources. Mit mehr als 700 Mitarbeitenden an über 50 Standorten in allen Sprachregionen unterstützen wir jedes Jahr etwa 26’000 qualifizierte Arbeitskräfte dabei, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Unsere Marken sind alle auf ihren jeweiligen Bereich spezialisiert. Wir bieten massgeschneiderte Lösungen für Arbeitssuchende bei kleinen, mittleren und grossen Unternehmen in folgenden Bereichen des Personalwesens: Personal- und Temporärvermittlung, Payrolling, Ausgliederung und Auslagerung von ganzen HR-Prozessen, Karriereplanung, Talentförderung und -mobilität. In der Schweiz werden wir von folgenden Marken vertreten: Adecco, Adia, Akkodis, Pontoon Solutions, Lee Hecht Harrison und General Assembly.

Die Adecco Group Switzerland ist ein Mitglied der Adecco Group, dem weltweit führenden Unternehmen für Talentberatung und -lösungen. Wir glauben daran, jeden Menschen auf die Zukunft vorbereiten zu können, und finden jeden Tag Arbeit für über 3,5 Millionen Stellensuchende. Wir rekrutieren, entwickeln und schulen Talente in 60 Ländern und ermöglichen es Unternehmen, die Zukunft der Arbeit zu gestalten. Die Adecco Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605), und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) kotiert.