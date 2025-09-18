Indotek Group

Indotek Group kauft großes spanisches NPL-Immobilienportfolio

Budapest, Ungarn und Madrid (ots/PRNewswire)

Das Portfolio besteht aus 524 Wohn- und Gewerbeimmobilien in ganz Spanien

Die Transaktion erweitert die iberische Präsenz der Indotek Group über Hotels und Einkaufszentren hinaus und spiegelt die europäische Investitionsstrategie der Gruppe wider

„Die Akquisition ist ein wichtiger Schritt in unserer strategischen Expansion in Westeuropa und ergänzt unser bestehendes Portfolio in Spanien", sagte Florian Nowotny, CFO der Indotek Group

Indotek Group, die europäische Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Budapest, hat ein diversifiziertes Portfolio von 524 Wohn- und Gewerbeimmobilien in Spanien erworben. Das Portfolio wurde im Rahmen einer strukturierten Transaktion erworben, die NPLs und Immobilienwerte umfasste.

Die Akquisition stellt einen strategischen Schritt in der iberischen Expansion der Indotek Group dar und baut auf mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich der europäischen NPL- und Distressed-Asset-Transaktionen auf, die sich auf vielversprechende Vermögenswerte in verschiedenen Sektoren konzentrieren.

Daniel Jellinek, CEO der Indotek Group, kommentierte: „Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt in unserer strategischen Expansion in Westeuropa und ergänzt unser bestehendes Portfolio in Spanien. Außerdem ergänzt es die erfolgreiche Bilanz der Indotek Group bei der Durchführung komplexer NPL- und Distressed-Asset-Transaktionen mit internationalen Partnern und bietet die Möglichkeit, unseren Wertschöpfungsansatz auf leistungsschwache Portfolios anzuwenden".

Das erworbene Portfolio hat einen aktuellen Marktwert von ca. 43,5 Mio. EUR, wobei über 90% aus Wohnimmobilien bestehen, darunter 307 Wohnungen und 89 Häuser, ergänzt durch Nebenanlagen wie Parkplätze, Nebengebäude und ausgewählte Gewerbeimmobilien.

Das Portfolio ist geografisch auf Katalonien / Cataluña (40%), die Gemeinschaft Madrid / Comunidad de Madrid (18%), die Gemeinschaft Valencia / Comunidad Valenciana (15%) und Andalusien / Andalucía (11%) aufgeteilt.

Michael Reinmuth, Head of Transactions für Spanien und Portugal bei der Indotek Group, sagte: „Die Transaktion erweitert unsere Präsenz auf der iberischen Halbinsel über Hotels und Einkaufszentren hinaus, indem wir unser Angebot an Wohnimmobilien und NPL-Vermögenswerten mit klarem Wertsteigerungspotenzial erweitern."

Indotek arbeitet mit Redwood, einem lokalen Partner, der kürzlich von BCM Global übernommen wurde, bei der Bewertung, Preisgestaltung und Abwicklung des Portfolios zusammen und prüft aktiv weitere Möglichkeiten für NPL und notleidende Vermögenswerte in Spanien. Parallel dazu prüft die Gruppe neue Transaktionen in Portugal, Italien und ausgewählten mitteleuropäischen Märkten, um ihre etablierten Fähigkeiten im grenzüberschreitenden Asset Management und Servicing zu nutzen.

„Dieses Geschäft ist ein Meilenstein in unserer internationalen NPL-Strategie. Nach 18 Monaten Vorbereitungszeit sind wir nun mit einer Transaktion von erheblichem Umfang und Komplexität auf der spanischen NPL-Landkarte vertreten", fügte Anna Vavrinecz, Direktorin für NPL-Investitionen bei der Indotek Group, hinzu.

Die Indotek Group ist ein etablierter Akteur auf dem spanischen Immobilienmarkt und verfügt über ein Portfolio im Wert von über 230 Mio. EUR, das sich auf das Gastgewerbe, den Einzelhandel und jetzt auch auf Wohn- und gemischt genutzte Immobilien erstreckt. Zu seinen Beteiligungen gehören Einzelhandelsimmobilien wie das Einkaufszentrum Espacio León in Castilla y León (erworben von Blackstone im Jahr 2024), Vilamarina in Barcelona und Pueblo Bonaire Factory Outlet in Valencia. Das Hotelportfolio umfasst sieben Hotels am Meer mit mehr als 1.680 Zimmern.

Die Transaktion spiegelt die europäische Investitionsstrategie von Indotek wider, die sich auf die Revitalisierung leistungsschwacher Objekte, die Diversifizierung des Cashflows und die Verfolgung von Wertschöpfungsmöglichkeiten in den 12 Ländern konzentriert, in denen das Unternehmen tätig ist.

Die Transaktion wurde von DLA Piper (Rechtsberatung) und KPMG Madrid (Finanzberatung) für die Indotek Group begleitet. Alantra fungierte als Berater der Verkaufsseite, unterstützt von Dentons London und Cuatrecasas Madrid als Rechtsberater.

Über Indotek Group Die Indotek Group mit Hauptsitz in Budapest, Ungarn, ist ein aufstrebendes europäisches Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio von über 350 Immobilien in 12 Ländern, das sich auf die Bereiche Gewerbe, Einzelhandel, Gastgewerbe, Industrie und Logistik sowie Wohnen erstreckt. Die Gruppe ist auf die Revitalisierung und Neupositionierung von notleidenden oder leistungsschwachen Vermögenswerten spezialisiert, wobei der strategische Schwerpunkt auf nachhaltigem Wachstum und langfristiger Wertschöpfung liegt.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2775559/Indotek_Group_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/indotek-group-kauft-groWes-spanisches-npl-immobilienportfolio-302560131.html