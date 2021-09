DELiGHTWORKS

2D-Kampfspiel "Melty Blood: Type Lumina": Vorbestellungen jetzt möglich für die digitale Version mit neuen Character-Eigenschaften und Gameplay-Videos

Tokyo (ots/PRNewswire)

Project LUMINA (Notes Co., Ltd., Aniplex Inc., DELiGHTWORKS Inc.) hat mit der Annahme von Vorbestellungen für die digitale Version des 2D-Kampfspiels "Melty Blood" begonnen: Type Lumina" für Nintendo Switch(TM)/Xbox One ab dem 26. August und für PlayStation®4 ab dem 2. September.

Zur Vorbestellung verfügbare Produkte 1. MELTY BLOOD: TYPE LUMINA Digital Deluxe Edition Preis: 69.99USD / 69.99EUR * Enthält ein digitales Buch mit einem Rückblick auf die Geschichte der Melty Blood-Serie und die digitale Ausgabe des "Melty Blood Archives" Musik-Players.

2. MELTY BLOOD: TYPE LUMINA Digital Standard Edition

Preis: 49.99USD / 49.99EUR

Vorbestellungen möglich Standard Edition Preorder PlayStation®4 https://store.playstation.com/product/EP2635-CUSA27481_00-MBTL000000000000 Nintendo Switch(TM) https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-Switch-Download-Software/MELTY-BLOOD-TYPE-LUMINA-2031174.html Xbox One https://www.microsoft.com/store/productid/9nx4g02hn7ms Deluxe Edition Preorder PlayStation®4 https://store.playstation.com/product/EP2635-CUSA27481_00-1922957889877272 Nintendo Switch(TM) https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-Switch-Download-Software/MELTY-BLOOD-TYPE-LUMINA-Deluxe-Edition-2031463.html Xbox One https://www.microsoft.com/store/productid/9pbkjmbm9qm1

* Für Steam werden keine Vorbestellungen möglich sein. Bitte warten Sie bis zum Veröffentlichungsdatum.

* Nintendo Switch(TM): Wenn Ihre Region nicht auf der offiziellen Website aufgeführt ist, überprüfen Sie bitte den Nintendo e-Shop auf Ihrem Nintendo Switch(TM).

Spielbare Charaktere & Kampfvorschauen Für 8 spielbare Charaktere werden Videos zur Verfügung gestellt, in denen das Aussehen des Kampfes, die Spezialbewegungen und die Stimmen im Spiel vorgestellt werden. Neue Videos werden auf dem offiziellen Twitter-Account verlinkt (https://twitter.com/MB_LUMINA).

Shiki Tohno https://youtu.be/ntDXsbInCBs

Während des Kampfes nimmt er seine Brille ab, um seine mystischen Augen der Todeswahrnehmung einzusetzen. Diese Fähigkeit und sein Messer sind seine wichtigsten Waffen. Ein Standard-Charakter mit einfachen und leicht zu verwendenden Fähigkeiten, der sich auf den Nahkampf spezialisiert hat.

Arcueid Brunestud https://youtu.be/rsAfzYB8EAY

Setzt ihre Fähigkeiten als Wahre Vorfahrin vor allem im Kampf ein. Eine einfach zu handhabende und mächtige Nahkämpferin, die schnell vorstürmen und Gegner überwältigen kann.

Ciel https://youtu.be/MBCbpOwcNFM

Ein ausgewogener Kämpfer, der mit einer Vielzahl von Wurfgeschossen auf weite Distanz angreifen kann, aber auch über körperliche Fähigkeiten verfügt, die sich im Nahkampf auszeichnen.

Akiha Tohno https://youtu.be/-HJpHiPqt1U

Diese Figur eignet sich für einen Spielstil, bei dem sie ihre Gegner mit Spezialattacken, die eine große Angriffsfläche haben, und einfach zu verwendenden normalen Angriffen in die Enge treibt.

Kouma Kishima https://youtu.be/MU4BCq07XVo

Er ist ein hervorragender Nahkämpfer und besitzt eine Super-Rüstung, die es ihm ermöglicht, anzugreifen und gleichzeitig den Angriffen seines Gegners standzuhalten. Mit der Super-Rüstung hat er von seinen Gegnern nichts zu befürchten und kann sich voll und ganz auf den Angriff konzentrieren.

Hisui und Kohaku https://youtu.be/orN3wFEPSNY Hisui https://www.youtube.com/watch?v=NZfjoJquHvw Ein technisch versierter Kämpfer mit einer Vielzahl von Wurfgeschossen und Fallen, der sich auch durch schnelle Angriffe im Eiltempo auszeichnet. Diese Figur macht vollen Gebrauch von ihren hauswirtschaftlichen (?) Fähigkeiten, indem sie Koch- und Reinigungswerkzeuge und sogar Möbel benutzt, um Gegner anzugreifen.

Kohaku https://www.youtube.com/watch?v=DWlIZRjCe-E

Eine trickreiche Kämpferin, die sich im Mittel- und Fernkampf durch ihre weitreichenden Angriffe und Fallen auszeichnet. Der einzigartige und abwechslungsreiche Kampfstil dieses Charakters, der seinen Bambusbesen schwingt und das darin verborgene Schwert zieht, macht viel Spaß beim Spielen.

Miyako Arima https://youtu.be/Qt62IWYEIZo Eine kleine, aber starke und schnelle Nahkämpferin mit explosiver Kraft. Was ihr an Reichweite fehlt, macht sie durch eine Fülle von Methoden wett, mit denen sie die Verteidigung ihrer Gegner durchbrechen kann.

Noel nimmt als spielbare Figur an der Schlacht teil!

Noel nimmt zum ersten Mal in der Melty Blood-Reihe als neuer spielbarer Charakter an der Schlacht teil . Diese Figur ist auf den mittleren Distanzkampf spezialisiert und nutzt ihre große Waffe, um Gegner in die Enge zu treiben.

* Die Box-Edition wird außerhalb Japans nicht erhältlich sein. * Plattformübergreifende Kämpfe zwischen PlayStation®4/Nintendo Switch(TM)/Xbox One/Steam werden nicht unterstützt. * Bitte beachten Sie, dass der Inhalt und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1599772/image.jpg