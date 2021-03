Franke Group

Franke Gruppe veräussert Division Water Systems

Die Schweizer Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg hat eine Vereinbarung zum Verkauf ihrer Division Franke Water Systems abgeschlossen. Die Käufer sind von Equistone Partners Europe (Equistone) beratene Fonds. Die Transaktion umfasst die beiden Geschäftseinheiten von Franke Water Systems "Water Systems (WS) Commercial Group" und "KWC Group" mit ihren Produktions- und Vertriebsstandorten in der Schweiz, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten und China.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Franke Gruppe haben aus strategischen Gründen entschieden, die Division Franke Water Systems zu veräussern und eine Vereinbarung zum Verkauf der Division an von Equistone beratene Fonds abgeschlossen. Der Abschluss (Closing) der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2021 vollzogen werden.

Das zu veräussernde Geschäft erzielte im Jahr 2020 weltweit einen Jahresumsatz von rund 192 Millionen Schweizer Franken. Die derzeit rund 900 Mitarbeiter von Franke Water Systems werden zum neuen Eigentümer wechseln. Über den Kaufpreis und die weiteren Bedingungen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion umfasst im Wesentlichen alle Produktions- und Vertriebsstätten von Franke Water Systems in der Schweiz, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten und China.

Franke Water Systems unterteilt sich in die zwei Geschäftseinheiten WS Commercial Group, die sich im gewerblichen Bereich auf die intelligente Ausstattung sanitärer Räume in (halb)-öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen fokussiert, und KWC Group, der führende Schweizer Hersteller für exklusive Armaturen für private Bäder und Küchen. Beide Geschäftseinheiten konzentrieren sich auf die Bedürfnisse der Kunden, sind innovationsgetrieben und setzen auf exklusives Design und höchste Qualitätsstandards.

Equistone ist ein langfristig orientierter, europäischer Eigenkapitalinvestor, der sich vor allem auf die finanzielle, operative und strategische Unterstützung von etablierten mittelständischen Unternehmen in verschiedenen Branchen fokussiert. Die Experten von Equistone arbeiten eng mit den Management-Teams ihrer Portfolio-Unternehmen zusammen, um diese optimal für ihren weiteren Weg zu positionieren und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben, sowohl organisch durch Optimierung der Unternehmensstrukturen und -prozesse als auch durch gezielte Zukäufe.

Patrik Wohlhauser, CEO der Franke Gruppe, sagt: "Franke Water Systems steht auf einem soliden Fundament und ist als Spezialist und innovativer Qualitätsführer für Waschraumsysteme und -armaturen in Europa sowie für Bad- und Küchenarmaturen mit der Marke KWC vor allem im Heimatmarkt Schweiz gut positioniert. Das Ziel von Franke ist jedoch, in jedem Marktsegment, in der das Unternehmen tätig ist, weltweit zu den Top-3-Playern zu gehören. Franke Water Systems entsprechend weiterzuentwickeln beziehungsweise international zu erschliessen, würde erhebliche Ressourcen und Zeit erfordern. Daher ist es strategisch sinnvoller, die vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen auf die bereits weltweit führenden Divisionen Franke Home Solutions, Franke Foodservice Systems und Franke Coffee Systems zu konzentrieren." Er fügt hinzu: "Wir freuen uns, dass wir mit Equistone einen starken neuen Eigentümer für das Water-Systems-Geschäft gefunden haben."

Franke gehört zur Artemis Group und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche, die professionelle Systemgastronomie und die Kaffeezubereitung. Die Franke Gruppe ist weltweit präsent und beschäftigte vor der Transaktion über 9'000 Mitarbeitende in rund 40 Ländern, die einen Umsatz von über CHF 2.4 Milliarden im Jahr 2020 erwirtschafteten. Erfahren Sie mehr auf www.franke-group.com.