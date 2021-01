Franke Group

Franke Home Solutions: neuer Name für vereinte Division

AarburgAarburg (ots)

Im Juli 2020 hat die Franke Gruppe den Zusammenschluss der Divisionen Faber Hoods & Cooking Systems und Franke Kitchen Systems bekannt gegeben. Ab dem 1. Januar 2021 ist die neue Division unter dem Namen Franke Home Solutions operativ tätig. Die Franke Gruppe bündelt damit ihre Kompetenzen in den Bereichen Essenszubereitung und Kochen für die private Küche. Die Vision ist es, in jedem Haushalt mit einem Anker-Produkt von Franke vertreten zu sein.

Der neue Name Franke Home Solutions steht nicht nur für die Essenszubereitung (u.a. Becken, Spülen und Armaturen) und das Kochen (Dunstabzugshauben und Kochfelder), sondern spiegelt auch die Perspektive wider, das Know-how der Division zu nutzen, um ihre Präsenz in der Küche auszubauen. Barbara Borra, President/CEO der Division Franke Home Solutions, beschreibt die Hintergründe wie folgt: "Mit der neuen Division haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere Präsenz in der Küche stetig zu erweitern. Unsere Anker-Produkte sollen als Türöffner dienen, um in neue Bereiche zu expandieren, zum Beispiel mit dem Thema Raumluft-Qualität. Unsere Vision ist es, in jedem Haushalt mit unseren innovativen Lösungen präsent zu sein. Franke Home Solutions setzt dabei nicht nur auf hochwertige Produkte und exzellenten Service, sondern auch auf die Entwicklung intelligenter Gesamtlösungen. Mit einem komplementären, perfekt aufeinander abgestimmten Produktsortiment aus einer Hand und einfacheren Vertriebs- und Servicestrukturen können wir unsere B2B-Partner noch besser unterstützen und unseren Endkunden das bestmögliche Erlebnis bieten. So schaffen wir einen echten Mehrwert für alle - Geschäftspartner, Endkunden und Mitarbeiter."

Franke Home Solutions ist eine Division der Franke Gruppe und der weltweit führende Anbieter von intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche. Die Division ist weltweit präsent und beschäftigt rund 5'000 Mitarbeitende in nahezu 40 Ländern, die einen Umsatz von über CHF 1 Milliarde erwirtschaften. Das Angebot deckt alle Bereiche in der Küche ab - von der Vor- und Zubereitung von Lebensmitteln über das Kochen bis hin zur Entsorgung, Reinigung und Luftaufbereitung. Die Gesamtlösungen von Franke Home Solutions bieten dem Endverbraucher ein uneingeschränktes Küchen- und Kocherlebnis - einfach, hygienisch und umweltschonend.

