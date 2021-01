Franke Group

Franke Innovationen 2021: Frische Akzente in der Küche

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

AarburgAarburg (ots)

Franke läutet das Jahr 2021 mit einer Vielzahl raffinierter Neuheiten ein: Eyecatcher sind die filigranen Mythos Edelstahl-Becken mit ihrem schmalen Rand sowie die Armaturen in der Trendfarbe Schwarz matt. Ein markantes Statement setzen die fugenlos gefertigten Armaturen aus massivem Edelstahl. Und auch die neuen Franke Box Becken sind ein Highlight, für diese hat Franke gleich noch einen kompakten Küchenassistenten "Andy Chef" in petto. Mit der Kubus 2 präsentiert Franke ein Fragranit-Becken für den perfekten Workflow und die Edelstahl-Arbeitsplatten lassen sich mit einem neuen Kreuzschliff veredeln. Besonders leistungsstark überzeugen zudem die Maris 2.0 Wandhaube sowie der Kochfeldabzug Maris 2gether. Präsentiert werden die Innovationen erstmals virtuell auf on.franke.ch.

Mythos Becken - THE JOY OF PRECISION

Filigran und zeitlos elegant präsentiert sich die Mythos Serie von Franke: Die Fertigung der Mythos Becken "made in Switzerland" verlangt nach höchster Präzision, denn mit nur 6 mm besitzen die Edelstahl-Becken den schmalsten Rand, den der Markt derzeit bietet. Kombiniert mit einem markanten und zeitgleich reinigungsfreundlichen Eckradius, dem nahtlos ins Becken eingelassenen hygienischen Integralablauf und dem ebenso geschickt versteckten Franke-Überlauf spricht das neue Modell eine kompromisslos klare Designsprache. Formschönes, perfekt abgestimmtes Zubehör erleichtert zudem die Zubereitung vom frischen Snack bis zum raffinierten Menü: Das Abtropfbecken, die Rollmatte, ein mobiles Tropfteil sowie das Paperstone-Schneidebrett sind passgenau von Franke gefertigt.

Pure Eleganz in Schwarz matt

Auf der Strasse ist es das neue Weiss. In der Fashion-Welt erlebt es ein Comeback. Und in der Architektur ist es nicht mehr zu übersehen: Schwarz matt - pure Eleganz, zeitlos, markant. Wer seiner Küche einen aussergewöhnlichen Charme verleihen möchte, setzt auf diese neue Trendfarbe, grossflächig oder pointiert. "Black is beautiful" findet auch Franke und hat ein mattes Tiefschwarz mit höchstem Qualitätsanspruch für seine neuen Armaturen entwickelt. Stilvoll und funktionell, raffiniert und langlebig - so präsentiert sich die neue Armatur Centro von Franke. Eleganz und Harmonie unterstreicht dabei die Ausführung Black matt. Die Lift ist eine designstarke und in einem Stück gefertigte Toplever-Armatur für anspruchsvolle Kunden, unterstrichen wird die klare Optik durch die Ausführung in Black matt oder Chrom.

Armaturenneuheiten - Faszination Edelstahl

Besonders viele Neuheiten präsentiert Franke im Bereich der Armaturen. Ein markantes Statement in der Küche setzen dabei die Modelle aus massivem Edelstahl. Fugenlos aus einem Guss gefertigt überzeugen sie mit zeitlos klarem Design. Ausgefeilt sind auch die technischen Details: Der Franke Laminar-Strahlregler erzeugt einen kristallklaren und spritzarmen Wasserstrahl, Eco-Wassersparkartuschen helfen den Verbrauch zu reduzieren. Ein Highlight in puncto Hygiene und Funktionalität ist die neue Atlas Neo Sensor. Die massive Edelstahl-Armatur lässt sich berührungslos aktivieren, das ist hygienisch und pflegeicht. Zeitlos ästhetisch und mit präzisem Design: so überzeugen auch Tango Neo und Taros Neo.

Franke Box & Andy Chef - designstarkes Duo

Die neuen Edelstahlbecken der Serie Franke Box sind eine praktische 3-in-1-Lösung, die beinahe alle planerischen Wünsche erfüllt. Die puristischen Becken lassen sich sowohl als Einbauspüle in den Randausführungen "SlimTop" oder "Flächenbündig" sowie als Unterbaubecken in die Arbeitsplatte integrieren. Ergänzend hat Franke mit Andy Chef einen formschönen und kompakten Küchenassistenten entwickelt: Das edel designte Case bündelt zentral die wichtigsten Küchenhelfer und passt perfekt in die Franke Box. So ist alles, was man zum Kochen benötigt, griffbereit: Das Abtropfbecken aus Edelstahl, ein massives Schneidebrett aus Walnussholz sowie ein scharfes Küchenmesser. Nach ihrem Einsatz lassen sich die Helfer wieder sicher verstauen und formschön, beinahe unsichtbar, in die Franke Box integrieren.

Fragranit-Becken für den perfekten Workflow

Mit der Kubus 2 hat Franke ein geräumiges und hochfunktionales Fragranit-Becken entwickelt. In dieses ist eine Stufe integriert, auf der sich in zweiter Ebene die Rollmatte als Arbeits- oder Abtropffläche einlegen lässt - ein raffiniertes Detail, das für noch mehr Komfort und flüssigere Abläufe in der Küche sorgt. Mit seinen geraden Linien, dezenten Farbtönen und dem verdeckten Edelstahl Ablauf verleiht die Kubus 2 jedem Küchenambiente einen edlen, zeitgemässen Look.

Kreuzschliff veredelt Arbeitsplatten aus Edelstahl

Arbeitspatten aus Edelstahl werden auch in der privaten Küche immer beliebter - Profiköche schätzen schon lange die hervorragenden Eigenschaften von Edelstahl: Denn es ist robust, hygienisch und unkompliziert. Franke bietet hochwertige PureSteel Arbeitsplatten als Massanfertigungen exakt nach Kundenwunsch an. Das individuell gewählte Oberflächenfinish verwandelt jede Arbeitsplatte in ein unverwechselbares Unikat. Mit dem neuen Kreuzschliff-Design präsentiert Franke eine extravagante Optik mit leichtem Glanzgrad. Dazu wird die Oberfläche zunächst längs- und dann breitseitig geschliffen, danach wird sie gebürstet. So ergibt sich trotz grobem Schleifbild eine glatte und angenehme Haptik. Das PureSteel CrossFinish ist in den Stärken 4, 6 und 8 mm erhältlich. Zugeschnitten werden die Platten millimetergenau per Lasertechnik - auf Wunsch auch mit integriertem Spül- und Rüstplatz. In Handarbeit werden dann die Becken und Spülen nahtlos eingeschweisst.

Smarte Kochfeldabzüge und Wandhauben

Mit Maris 2.0 stellt Franke eine hochklassige Weiterentwicklung der erfolgreichen Maris Wandhaube vor. Die Modelle der Haubenserie Maris überzeugen insbesondere durch ihre klare Ausstrahlung, Funktionalität und Langlebigkeit. Mit dem Kochfeldabzug Maris 2gether erweitert Franke darüber hinaus sein Portfolio um ein weiteres design- und leistungsstarkes Modell, das in ein Hightech-Induktionskochfeld integriert ist: Maris 2gether ist ein kompaktes und energieeffizientes Power-Paket mit bis zu 700 m3/h, das selbst auf der Intensivstufe besonders geräuscharm läuft.

ON.FRANKE.CH

Vorgestellt werden die Innovationen ab Januar virtuell unter on.franke.ch. Dort lädt Franke ein, die Neuheiten bei einem Online-Spaziergang zu entdecken. Videoclips stellen die Highlights zudem prägnant und anschaulich vor. Lassen Sie sich überraschen und inspirieren!

Nach der Registrierung werden die Gäste von Micha Riedener, Vertriebsleiter der Franke Küchentechnik, mit einer Videobotschaft begrüsst. Anschliessend gelangen Partner von Franke direkt zu den Neuheiten, können sich die Videos anschauen oder die neusten Broschüren sichten. Im Fokus aber steht der virtuelle Showroom in 3-D, der als aktiver Verkaufsraum gelebt wird: Hier kann der Besucher durch den Raum navigieren, die Neuheiten entdecken und über Buttons nähere Details zu den jeweiligen Produkten abrufen. Philippe Thulliez, Head of Events & Trainings bei Franke, fasst lebendig in kurzen Videosequenzen die wichtigsten Innovationen zusammen.

Das Franke Team hat mit viel Energie eine realitätsnahe, unterhaltsame sowie informative Online-Präsentation entwickelt. "Sie ist zwar kein Ersatz für die uns sehr wichtigen persönlichen Kontakte, aber eine gelungene Alternative in der aktuellen Situation", erklärt Micha Riedener, Vertriebsleiter der Franke Küchentechnik. "Gelebte Partnerschaft und ein aktiver Austausch haben bei Franke einen extrem hohen Stellenwert, daher hoffen wir auf eine baldige Entspannung der äusseren Umstände." Und vielleicht erweist sich diese Form der Online-Präsentation auch in den kommenden Jahren als praktische Ergänzung zu den klassischen Kommunikationswegen.

Schauen Sie vorbei unter on.franke.ch

www.franke.ch

Pressekontakt:

Franke Küchentechnik AG

Deborah Stucki

Marketing Kommunikation DACH

+41 62 787 3229

deborah.stucki@franke.com