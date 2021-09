Hamilton International Ltd

Hamilton X Dario Costa - Ein spektakulärer neuer Weltrekord

HAMILTON AMBASSADOR DARIO COSTA LÄSST SEINE TRÄUME WAHR WERDEN: IHM GELINGT EIN SPEKTAKULÄRER FLUG DURCH DIE TÜRKISCHEN ÇATALCA TUNNEL

Am 4. September 2021 stellte der italienische Kunstflieger und Air-Race-Pilot Dario Costa bei einem Weltrekordflug durch zwei Autotunnel in der Nähe von Istanbul wieder einmal seine Präzision und sein ganzes Können unter Beweis. Komplett eingeschlossen und nahezu in absoluter Dunkelheit, gelang dem Hamilton Botschafter und Red Bull Sportler ein tollkühner Abflug im ersten Tunnel, bevor er durch ein Luftloch in den zweiten Tunnel flog.

Im Cockpit begleitete Dario Costa die neue Khaki Aviation Takeoff Auto Chrono Limited Edition von Hamilton.

