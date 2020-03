Hamilton International Ltd

Ein schlafender Riese wird wachgeküsst

Die Original-Digitalarmbanduhr ist zurück. Die Hamilton Pulsar war eine der legendären Kreationen des Weltraumzeitalters. Ihre bahnbrechende Technologie rüttelte den Markt auf, und ihr futuristisches Aussehen machte sie zum Liebling von Vordenkern und Stilführern wie Jack Nicholson, Joe Frazier, Elton John und Keith Richards. Mit der Hamilton PSR holen wir voller Stolz den unverwechselbaren Stil einer Digitaluhr zurück, die die Welt verändert hat.

Der 6. Mai 1970 gilt als einer der bedeutendsten Momente in der Geschichte der Armbanduhr. Bei einer Pressekonferenz im New Yorker Restaurant ‚The Four Seasons‘ präsentierte Hamilton der Welt die erste elektronische Armbanduhr mit Digitalanzeige. Die Hamilton Pulsar war nach den pulsierenden Neutronensternen benannt worden, die Strahlung mit einer ultra-präzisen Frequenz aussenden. Mit ihr schien ein Objekt direkt der Science-Fiction entsprungen zu sein, denn es gab keine beweglichen Teile, kein Ticken und eine unvergleichliche Lebensdauer und Genauigkeit.

Die PSR von Hamilton ist eine zeitgemässe Reminiszenz an die Epoche, in der die digitale Welt ihren Anfang nahm, und erinnert daran, was elektronische Zeitmessung einst bedeutete. Genauso wie damals ist die PSR der Inbegriff von Coolness und eine Uhr für diejenigen, die auf ein echtes Statement Wert legen.

