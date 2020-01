Swissmem

Nachfolge in der Geschäftsführung der Ausgleichskasse Swissmem

Zürich (ots)

Der Kassenvorstand hat Damian Keller zum neuen Geschäftsführer der Ausgleichskasse Swissmem gewählt. Er tritt seine neue Stelle am 1. August 2020 als Nachfolger von Hanspeter Weber an. Dieser geht nach geregelter Übergabe 2020 in Pension - unter Verdankung der in 22 Jahren als Geschäftsführer geleisteten, wertvollen Dienste.

Der Entscheid für den neuen Geschäftsführer erfolgte nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren. «Wir freuen uns, dass mit Damian Keller ein versierter Nachfolger bestimmt werden konnte», sagt Stefan Brupbacher, Direktor Swissmem. «Mit ihm wird die Ausgleichskasse Swissmem den eingeleiteten Wachstumskurs und die stete qualitative Verbesserung als Dienstleister für unsere Mitgliedfirmen dynamisch weiterführen können.»

Damian Keller ist Ing. FH und Eidg. Dipl. Sozialversicherungsexperte. Er leitet seit vier Jahren erfolgreich die Ausgleichskasse der Schweizerischen Elektrizitätswerke. Zuvor war er über 15 Jahre Geschäftsführer bei der Krankenkasse Agrisano. Der 55-Jährige wohnt in Würenlingen und bringt auch langjährige Erfahrung im Verbandsumfeld mit.

Die Ausgleichskasse Swissmem ist das Kompetenzzentrum für Sozialversicherungen für die Swissmem-Mitgliedfirmen. Dank tiefen Verwaltungskosten, hohem Fachwissen (International Business) und einem ausgeprägten Dienstleistungsverständnis bietet die Ausgleichskasse Swissmem ihren Mitgliedern einen echten Mehrwert. Für die Erfüllung dieser Aufgaben sind 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Ausgleichskasse Swissmem tätig.

