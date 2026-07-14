Debrunner Acifer AG

Debrunner Acifer potenzia il commercio digitale B2B con la ricerca per immagini basata sull'IA

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St. Gallen (ots)

Alla fine del 2025 Debrunner Acifer AG ha introdotto la ricerca per immagini basata sull'intelligenza artificiale nel proprio E-Shop. A pochi mesi dal lancio questa innovativa soluzione digitale è stata premiata ai Digital Commerce Award 2026. Anche la classifica delle vendite elaborata da Carpathia conferma la solida posizione dell'azienda tra i principali online shop B2B.

Debrunner Acifer AG continua a investire nello sviluppo dei processi digitali, mettendo al centro le esigenze della clientela. Le nuove applicazioni digitali consentono ai clienti di ridurre i costi dei processi operativi e di ottenere un vantaggio competitivo.

Ricerca per immagini con l'IA nell'E-Shop: fotografare un prodotto e ordinarlo

Debrunner Acifer è l'unica azienda del settore edile ad avere nel proprio E-Shop una funzione di ricerca per immagini basata sull'intelligenza artificiale. I clienti possono fotografare un prodotto e/o caricare un'immagine e, nel giro di pochi secondi, ricevono suggerimenti su articoli simili disponibili nell'assortimento. Possono quindi proseguire l'acquisto come di consueto. Questa funzionalità semplifica la ricerca dei prodotti e fa risparmiare tempo durante l'ordine. È particolarmente utile quando non si conosce il nome esatto del prodotto o non si è sicuri dell'ortografia.

Ricerca per immagini: quarto posto ai Digital Commerce Award 2026

La ricerca per immagini di Debrunner Acifer ha ottenuto un importante riconoscimento a pochi mesi dal suo lancio. Ai Digital Commerce Award 2026 si è classificata al quarto posto nella categoria "AI Integration". L'azienda si è inoltre aggiudicata il quarto posto nella categoria "B2B Service- & Prozessintegration". Questi riconoscimenti dimostrano che, nel commercio B2B, le soluzioni digitali si distinguono soprattutto quando rispondono in modo concreto alle sfide operative quotidiane. È proprio questo l'obiettivo della ricerca per immagini: ridurre i tempi di ricerca, semplificare la selezione dei prodotti e rendere il processo di acquisto più efficiente.

Ancora tra i primi dieci nella classifica delle vendite di Carpathia 2026

Anche la classifica delle vendite elaborata da Carpathia conferma la solida posizione digitale di Debrunner Acifer. Per l'ottava volta consecutiva, Carpathia annovera l'E-Shop di Debrunner Acifer tra i dieci online shop B2B con la maggiore cifra d'affari. Il 9° posto ottenuto a luglio 2026 conferma il ruolo strategico dell'E-Shop come canale di vendita digitale. L'azienda, attiva nel commercio, nella produzione e nei servizi B2B, continuerà a sviluppare le proprie soluzioni digitali, semplificando ulteriormente i processi operativi dei propri clienti.

Altre informazioni:

Website Debrunner Acifer ;> Ricerca per immagini

Website Debrunner Acifer ;> Digital Commerce Award 2026

Website Debrunner Acifer ;> Classifica delle vendite di Carpathia 2026

Debrunner Acifer AG

Debrunner Acifer AG fa parte del gruppo Debrunner Koenig, con sede a San Gallo, fondato nel 1755. L'azienda, attiva nel commercio, nella produzione e nei servizi B2B, opera in due settori.

Service center acciaio:

Fornitura di acciaio, acciaio inox, acciaio industriale, sistemi di costruzione metallica e metalli, servizi di lavorazione

Prodotti tecnici:

rivenditore e fornitore di servizi per utensili e macchine, dispositivi di protezione individuale, tecnica di fissaggio, sottostrutture e articoli per l'approvvigionamento idrico e la tecnica degli edifici

I due settori di Debrunner Acifer AG servono il mercato svizzero delle soprastrutture e delle sottostrutture, delle costruzioni in acciaio e metallo, dei comuni, degli installatori HVAC, dei lattonieri, dei copritetto, dei policostruttori e le imprese di costruzione.

Debrunner Acifer AG dispone di una vasta gamma di circa 250'000 articoli. L'azienda è presente in tutta la Svizzera con oltre 30 sedi, gestisce un numero crescente di centri artigianali locali e punti vendita e dispone di una propria flotta di camion.

Fanno parte del settore "Prodotti tecnici" di Debrunner Acifer AG Simfloc AG, PC-Tech SA e Müller Wüst AG.