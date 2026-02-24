PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Swissmechanic Schweiz

Vorabinformation Wirtschaftsbarometer Swissmechanic: Ausdauer statt Aufbruch – MEM-KMU kämpfen weiter gegen Gegenwind

Im Sinne einer Vorabinformation an ausgewählte Medienschaffende sende ich Ihnen im Namen von Swissmechanic bereits heute schon unsere Medienmitteilung zum neuesten Wirtschaftsbarometer und die begleitenden Synthese-Grafiken. Bitte beachten Sie die Sperrfrist bis Mittwoch, 25. Februar 2025, 08:00 Uhr.

Der reguläre Medienversand wird morgen, Mittwoch, 25.02.2025, um 08:00 Uhr erfolgen. Über eine Berichterstattung würden wir uns freuen.

Bei Fragen steht Ihnen gerne Nicola Tettamanti, Präsident Swissmechanic, zur Verfügung (+41 (0)79 419 01 14).

Freundliche Grüsse

Kommunikation Swissmechanic

SWISSMECHANIC ist der agile Verband der KMU-MEM-Industrie. Die mehr als 1300 angeschlossenen Betriebe beschäftigen über 65’000 Mitarbeitende, davon 6000 Lernende, und generieren ein jährliches Umsatzvolumen von rund 15 Milliarden Schweizer Franken. Der Verband ist in 13 regionale Sektionen, ein nationales Dienstleistungszentrum, die überregionale Fachorganisation Forum Blech und die assoziierte Organisation Groupement suisse de l’Industrie des Machines (GIM) gegliedert. 

SWISSMECHANIC
Felsenstrasse 6    
8570 Weinfelden 
 Tel. 071 626 28 00
 kommunikation@swissmechanic.ch
Dokument:  Medienmitteilung_WBQ126_DE.docx
