ISCTH - International Spiritual Council for Transforming Humanity

Der ISCTH Global Peace and Transformation Summit mit einer eindrücklichen Nachricht von Maitreya Dadashreeji - #IamPeace

Genf (ots)

Am 28. Juni 2024 hat der International Spiritual Council for Transforming Humanity (ISCTH) den ersten Global Peace and Transformation Summit in Genf ausgerichtet. Über 100 geladene Entscheidungsträger*innen und einflussreiche Redner*innen aus aller Welt versammelten sich, um einen ehrlichen Dialog darüber zu eröffnen, wie man dauerhaften Weltfrieden fördern kann.

Die Geschichte zeigt, dass in Zeiten von Chaos und Herausforderungen Konflikte entstehen. Das hat unsere Probleme jedoch nie gelöst. Stattedessen schlagen wir einen anderen Weg vor: Den Weg des Friedens. Stellen wir uns diese Frage: “Was suchst Du?” Wenn wir unglücklich und unruhig sind, sollten wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Das Chaos um uns herum ist ein Spiegel unseres inneren Zustandes.

Durch ISCTH und die wachsende Gemeinschaft können wir den Weg für die große Transformation ebnen. Wie Maitreya Dadaschreeji in seiner eindrücklichen Keynote verkündete, gibt es drei Schritte, auf die wir in der Gemeinschaft bauen und die wir gemeinsam umsetzen können.

Richtige Werte : Integration von Mitgefühl, Empathie und Liebe in unser tägliches Leben, Bildung und Gemeinschaft für friedliche Beziehungen.

: Integration von Mitgefühl, Empathie und Liebe in unser tägliches Leben, Bildung und Gemeinschaft für friedliche Beziehungen. Richtige Führung : Priorisieren von mitfühlender, gemeinschaftsorientierter Führung für eine harmonische Welt.

: Priorisieren von mitfühlender, gemeinschaftsorientierter Führung für eine harmonische Welt. Richtiger Purpose: Fokus darauf, glückliche, unterstützende Communities und Individuen zu schaffen, die zu positivem spirituellen Wachstum führen.

Wenn wir beunruhigt sind, ist Frieden das Gegenmittel. Fördern wir den Gedanken “Ich bin Frieden”, wird sich innerlich alles zu beruhigen beginnen. Machen wir “Ich bin Frieden” zu unserer täglichen Affirmation – unsere wahre Natur ist Frieden. Täglich zehn Minuten damit zu verbringen, uns mit dieser Wahrheit zu verbinden, bringt unsere Emotionen und Gedanken in Einklang mit tiefem Frieden. Diese Bewegung, sowohl individuell als auch kollektiv, wird helfen, die Grundlage für eine harmonische Welt zu legen. Vom inneren Frieden zum Weltfrieden. #IamPeace