Schwaches Geschäftsklima im KMU-MEM-Sektor: Auftragseinbrüche und Margendruck nehmen zu

Weinfelden, 21. August 2024

Swissmechanic Wirtschaftsbarometer August 2024

Der Swissmechanic KMU-MEM-Geschäftsklimaindex verharrt im Juli 2024 zum fünften Mal in Folge im negativen Bereich. Eine schwache Industriekonjunktur belastet die KMU weiterhin schwer. Hinzu kommen strukturelle Herausforderungen. Besonders der Mangel an Aufträgen fordert die KMU-MEM. Faktoren wie der Fachkräftemangel, der Wechselkurs und die Energiepreise üben zusätzlich erheblichen Druck auf die Unternehmen aus. Entlastung bringen könnten eine weitere Senkung der Leitzinsen sowie der Abbau von Regulierungen für Unternehmen.

Die Stimmung in der Branche hat sich im Sommer weiter eingetrübt: Mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmen bewerten das Geschäftsklima als ungünstig. Bereits seit über einem Jahr liegt der Swissmechanic-Geschäftsklimaindex, der Pulsmesser der KMU-MEM, nun im negativen Bereich.

Rückgang der Aufträge bleibt grösste Herausforderung für KMU-MEM

Der Mangel an Aufträgen bleibt für die befragten Unternehmen nach wie vor die grösste Herausforderung. Im Juli 2024 berichtet etwa die Hälfte von sinkenden Auftragseingängen und Umsätzen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Rund ein Viertel der Befragten verfügt über eine gesicherte Produktion von maximal einem Monat. Blickten die KMU-MEM trotz schwierigem wirtschaftlichem Umfeld bisher verhalten optimistisch in die Zukunft, so ist der Ausblick auf das dritte Quartal 2024 nun tendenziell pessimistisch.

Margenrückgang belastet Unternehmen: Eigenkapital schwindet

Ein weiteres Problem sind sinkende Margen. Bereits seit zwei Jahren meldet mehr als jedes dritte Unternehmen Rückgänge. Im zweiten Quartal 2024 sanken die Margen bei mehr als 40 Prozent der Unternehmen gegenüber dem Vorjahresquartal. In diesem Zusammenhang ist der Anstieg der Unternehmen, die angegeben haben, aufgrund von fehlenden Eigenmitteln nicht zu investieren, besorgniserregend. Deutet diese Tendenz doch darauf hin, dass den ersten, häufig mit Eigenmitteln finanzierten KMU-MEM langsam der Atem auszugehen droht.

Leitzinssenkung könnte Nachfrage an Investitionsgütern ankurbeln

Expertinnen und Experten rechnen angesichts der niedrigeren Inflation mit einer weiteren Leitzinssenkung bis Ende Jahr. Als Dachverband der KMU-MEM würde Swissmechanic eine solche Anpassung sehr begrüssen. Hatten doch die beiden 2024 bereits erfolgten Zinssenkungen jeweils sehr positive Impulse für die stark exportorientierte MEM-Industrie.

Rahmenbedingungen müssen verbessert werden

Zudem sieht Swissmechanic in Anbetracht der strukturellen Herausforderungen und der volatilen geopolitischen Lage die Politik in der Pflicht, die Rahmenbedingungen für die Schweizer KMU mit Priorität zu verbessern. Die KMU sind das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Der Werkplatz Schweiz ist ein essenzieller Faktor für den Wohlstand der Schweiz. Swissmechanic setzt sich dafür ein, die Regulierungsflut einzudämmen. Denn bürokratische Prozesse binden aktuell erhebliche 15% der Personalressourcen der KMU-MEM, dies hat der Swissmechanic Wirtschaftsbarometer vom Mai 2024 ergeben.

Medienkontakte

Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung:

Nicola Roberto Tettamanti, Präsident Swissmechanic Schweiz, nicola.tettamanti@tecnopinz.com, +41 91 946 40 70, +41 79 419 01 14 (Italienisch, Französisch und Deutsch)

Dr. Jürg Marti, Direktor Swissmechanic Schweiz, j.marti@swissmechanic.ch, +41 71 626 28 00, +41 79 127 05 27 (Deutsch und Französisch)

SWISSMECHANIC ist der agile Verband der KMU-MEM-Industrie. Die mehr als 1400 angeschlossenen Betriebe beschäftigen über 70’000 Mitarbeitende, davon 6000 Lernende, und generieren ein jährliches Umsatzvolumen von rund 15 Milliarden Schweizer Franken. Der Verband ist in 13 regionale Sektionen, ein nationales Dienstleistungszentrum, die überregionale Fachorganisation Forum Blech und die assoziierte Organisation Groupement suisse de l’Industrie des Machines (GIM) gegliedert.

