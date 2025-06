CIRED 2025 | Huawei stellt neue IDS-Funktionen vor, um zukünftige Verteilernetze auf digitale Weise zu ermöglichen

Huawei

Vom 16. bis 19. Juni 2025 stellte Huawei auf dem diesjährigen Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution (CIRED 2025) die neuesten Funktionen seiner Intelligent Distribution Solution (IDS) vor. Als eine der einflussreichsten Kommunikationsplattformen im Bereich der globalen Energieverteilung zog die CIRED 2025 129 Unternehmen sowie 2.654 Branchenexpertinnen und -experten und Besucherinnen und Besucher aus 72 Ländern an, die sich miteinander vernetzten und an technischen Workshops teilnahmen. Während der Veranstaltung kündigte Huawei neue Funktionen für das IDS an und präsentierte seine neuesten Errungenschaften im Bereich des globalen digitalen Vertriebs mit dem Ziel, zukünftige Vertriebsnetze digital zu ermöglichen.

In den letzten Jahren sahen sich Stromverteilungsnetze weltweit mit Herausforderungen wie häufigen Stromausfällen, geringer Netzbelastbarkeit, veralteter Infrastruktur und begrenzter Nutzung erneuerbarer Energien konfrontiert. Außerdem nimmt die Verbreitung von dezentraler Photovoltaik und Ladestationen für Elektrofahrzeuge rasant zu. Betrieb und die Wartung von Stromnetzen in traditioneller Weise stehen unter enorm unter Druck.

Um diese Probleme zu lösen, nutzt das IDS von Huawei die „Cloud-Pipe-Edge-Pipe-Device"-Architektur und integriert IKTs wie den High-Speed-Power-Line-Carrier (HPLC) und die Edge-Computing-Unit (ECU), die eine transparente Erkennung und proaktive Betriebs- und Wartungsaktivitäten ermöglichen. Dadurch können Kunden die Reaktionszeit auf Störungen verkürzen, die Widerstandsfähigkeit des Verteilernetzes gegen extreme Naturereignisse erhöhen und die Zufriedenheit der Nutzer steigern. Bislang wurde das IDS in großem Umfang in China eingesetzt und von mehr als 20 Stromversorgungsunternehmen in der ganzen Welt erprobt. Im asiatisch-pazifischen Raum hat das IDS dazu beigetragen, die Zeit für die Erkennung von Stromausfällen auf höchstens zwei Minuten zu verkürzen und die Zahl der Leitungsausfälle um etwa 20 % zu senken.

Während der Messe stellte Huawei eine maßgeschneiderte neue IDS-Funktion vor, mit der das Problem nicht sichtbarer, nicht messbarer und nicht regelbarer Geräte und Umgebungen im Stromverteilungsraum gelöst werden soll. Mit KI und IoT-Sensorik wird ein Allwetter-Umgebungserfassungsnetz für Stromverteilungsräume aufgebaut, das rund um die Uhr Echtzeitwarnungen liefert. Mithilfe der effizienten Datenverarbeitung und Echtzeit-Reaktionsfähigkeit von KI können zeitnahe Warnungen vor Umweltrisiken und vorbeugende Wartungsmaßnahmen für Anlagen durchgeführt werden, wodurch aus passivem proaktives Management wird. Dies hilft Kunden bei der Bewältigung der Auswirkungen extremer Wetterereignisse auf die Stromversorgung, erhöht die Zuverlässigkeit der Stromversorgung und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer der Ausrüstung.

Während der CIRED 2025 veranstaltete Huawei mit Unterstützung des IET die IDS Rump Session, um seine praktischen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Partnern zu teilen und Kunden bei der digitalen und intelligenten Transformation von Verteilungsnetzen zu unterstützen. Als langjähriger Unterstützer internationaler Standards im Bereich der Energieverteilung nahm Huawei an der 5. Sitzung der IEEE P 2413.2 Working Group teil. Ziel war es, die Standardisierung und die internationale Entwicklung der Energiewirtschaft zu fördern, den Aufbau von Verteilerkommunikationsnetzen voranzutreiben und die beiden globalen technischen Probleme des Mittelspannungs-Backhaul und der 400-V-Niederspannungstransparenz zu lösen.

Mit der Veröffentlichung neuer IDS-Funktionen vertieft Huawei die technologische Innovation und die praktischen Anwendungen in diesem Bereich, um Kunden bei der Implementierung einer transparenten Verwaltung von 400-V-Niederspannungsgeräten zu unterstützen.

