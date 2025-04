Huawei

Huawei als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für Data Center Switching anerkannt

Gartner hat seinen Magic Quadrant 2025 für Data Center Switching veröffentlicht, in dem Huawei als Leader anerkannt wurde. Vor allem bei der „Vollständigkeit der Vision" ist Huawei am weitesten vorne platziert.

Im Jahr 2025 wird Huawei sein Rechenzentrumsnetzwerk in den folgenden drei Bereichen weiter verbessern:

Aktualisierte Xinghe Intelligent Fabric Solution

Im Zuge der Weiterentwicklung von KI-Technologien und Cloud-Architekturen unterliegen die Netzwerke von Rechenzentren einem erheblichen Wandel. Die aktualisierte Xinghe Intelligent Fabric Solution von Huawei basiert auf einer dreischichtigen Architektur: AI Brain, AI Connection und AI NEs.

AI Brain: Die exklusive digitale Netzwerkkarte und das große Netzwerkmodell NetMaster von Huawei erleichtern die automatisierte Prozessbereitstellung, die integrierte Netzwerksicherheitssimulation und die automatische Behebung von 80 % der Fehler, wodurch die O&M-Effizienz erheblich verbessert wird.

Die exklusive digitale Netzwerkkarte und das große Netzwerkmodell NetMaster von Huawei erleichtern die automatisierte Prozessbereitstellung, die integrierte Netzwerksicherheitssimulation und die automatische Behebung von 80 % der Fehler, wodurch die O&M-Effizienz erheblich verbessert wird. AI Connection: Der innovative NSLB-Algorithmus (Network Scale Load Balancing) optimiert die Pfadplanung, beseitigt Leistungsengpässe und steigert die Effizienz des KI-Trainings um über 10 %. Darüber hinaus sorgen die dreistufige iReliable-Zuverlässigkeitstechnologie und die Kanal-Verlustresistenz der optischen Module für unterbrechungsfreie Dienste.

Der innovative NSLB-Algorithmus (Network Scale Load Balancing) optimiert die Pfadplanung, beseitigt Leistungsengpässe und steigert die Effizienz des KI-Trainings um über 10 %. Darüber hinaus sorgen die dreistufige iReliable-Zuverlässigkeitstechnologie und die Kanal-Verlustresistenz der optischen Module für unterbrechungsfreie Dienste. AI NEs: Durch den Einsatz von Switches der CloudEngine-Serie und optischen StarryLink-Modulen implementiert Huawei eine hochpräzise Verkehrserkennung und eine visualisierte Überwachung von Paketverlusten und Verzögerungen im Netzwerk.

Neue Switches der CloudEngine-Serie

Huawei hat mit der CloudEngine XH9330 den branchenweit dichtesten festen 128*800GE-Ethernet-Switch und mit der CloudEngine XH9230 den weltweit ersten flüssigkeitsgekühlten festen 128*400GE-Switch eingeführt. Mit einer branchenführenden Anzahl von High-Density-Ports sind diese Switches in der Lage, die Skalierbarkeitsgrenzen von KI-Clustern zu überschreiten. Darüber hinaus ermöglicht die Huawei-eigene iFlashboot-Technologie ein kontinuierliches Training auch bei anormalen Neustarts und Upgrades.

Optische StarryLink-Module

Auf dem MWC 2025 stellte Huawei seine optischen StarryLink-Module für den Netzwerkbereich in Rechenzentren vor, die drei Kernfunktionen bieten:

Spanning: Huawei verwendet einen einzigartigen Algorithmus zur Kopplung optischer Pfade, um die Verteilung der Signalleistung zu steuern und zu optimieren und so eine maximale Übertragungsleistung zu gewährleisten. Dadurch werden Übertragungsdistanzen erreicht, die doppelt so groß sind wie der Branchendurchschnitt.

Huawei verwendet einen einzigartigen Algorithmus zur Kopplung optischer Pfade, um die Verteilung der Signalleistung zu steuern und zu optimieren und so eine maximale Übertragungsleistung zu gewährleisten. Dadurch werden Übertragungsdistanzen erreicht, die doppelt so groß sind wie der Branchendurchschnitt. Stabil: Die von Huawei entwickelte Technologie zur Lokalisierung des optischen Rückflussverlusts über kurze Distanzen ermöglicht das Auffinden verschmutzter oder lockerer optischer Verbindungen innerhalb weniger Minuten, was deutlich schneller ist als der Branchendurchschnitt von drei Stunden. Darüber hinaus ermöglicht die exklusive Technologie zur Vermeidung von Kanalverlusten ein kontinuierliches Training auch bei einer Unterbrechung der Verbindung.

Die von Huawei entwickelte Technologie zur Lokalisierung des optischen Rückflussverlusts über kurze Distanzen ermöglicht das Auffinden verschmutzter oder lockerer optischer Verbindungen innerhalb weniger Minuten, was deutlich schneller ist als der Branchendurchschnitt von drei Stunden. Darüber hinaus ermöglicht die exklusive Technologie zur Vermeidung von Kanalverlusten ein kontinuierliches Training auch bei einer Unterbrechung der Verbindung. Sicher: Die exklusive PHYSEC-Verschlüsselungsfunktion für die physikalische Schicht ist in den oDSP des optischen Moduls integriert, wodurch eine 100-prozentige Verschlüsselung aller Pakete gewährleistet und jegliches Risiko eines Datenverlusts ausgeschlossen wird.

Unternehmensnetze auf dem Weg in das Zeitalter der digitalen Intelligenz

Auch in Zukunft wird Huawei die technische Forschung und Produktinnovation im Bereich der Rechenzentrumsnetzwerke weiter vorantreiben. Durch die Erweiterung des CloudEngine-Switch-Portfolios für Rechenzentren und die Förderung des technologischen Fortschritts ist Huawei in der Lage, Unternehmen durch die sich entwickelnde Landschaft der Netzwerktechnologie zu führen und eine robuste Infrastruktur für die intelligente Datentransformation von Unternehmen zu schaffen.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant for Data Center Switching, von Andrew Lerner&Simon Richard&Nauman Raja&Jorge Aragon&Jonathan Forest, 31. März 2025

Gartner empfiehlt in seinen Untersuchungen keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit der höchsten Bewertung oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Marktforschungspublikation von Gartner spiegelt die Meinung der Marktforschungsorganisation von Gartner wider und sollte nicht als Tatsachenbehauptung verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Marktforschungsstudie ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

