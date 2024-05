TCS Kindersitztest Frühjahr: von zwei Modellen wird abgeraten

Vernier/Ostermundigen (ots) - An den Tagen rund um Auffahrt und Pfingsten werden viele Autofahrerinnen und -fahrer unterwegs in den Süden sein. Das erhöhte Verkehrsaufkommen wird wie jedes Jahr einige Staustunden mit sich bringen, wenn auch etwas weniger als an den Osterfeiertagen. Der TCS gibt Tipps, den Stau zu umgehen. Über das verlängerte Brückenwochenende an Auffahrt werden wiederum zahlreiche Reisende die ...

