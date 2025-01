Buyers Edge Platform

Buyers Edge Platform erweitert europäische Präsenz mit der Akquisition von MM&C in der Schweiz

Waltham, Mass. (ots/PRNewswire)

Buyers Edge Platform, das führende Software- und Analyseunternehmen, das datengesteuerte Erkenntnisse und Technologien für die Foodservice-Branche bereitstellt, gibt die Übernahme von MM&C in der Schweiz bekannt. Dies ist ein weiterer bedeutender Schritt in der raschen Expansion von Buyers Edge Platform in Europa, nach den Übernahmen von The Full Range, Delta Procurement und MPP im Vereinigten Königreich, der S&F-Gruppe in Deutschland, Parsly in Schweden und Hoscat in den Niederlanden im vergangenen Jahr sowie Svenska Krögare in Schweden im Jahr 2023.

Diese Investitionen stehen im Einklang mit der breiteren Strategie der Buyers Edge Platform, das größte digitale Beschaffungsnetzwerk in Europa zu schaffen, das den Erfolg in den USA widerspiegelt. Durch strategische Übernahmen und Investitionen, neue Länderpartnerschaften und organische Wachstumsinitiativen ist Buyers Edge Platform darauf vorbereitet, die Beschaffung zu transformieren und Foodservice-Unternehmen in ganz Europa einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.

John Davie, CEO von Buyers Edge Platform, teilte seine Begeisterung für die Investition mit und erklärte: „MM&C bietet Buyers Edge einen Einstieg in den Schweizer Markt durch ein Unternehmen, das unsere Werte und unseren kundenorientierten Ansatz teilt. Diese Partnerschaft ist eine hervorragende Ergänzung, um unsere Expansionspläne zu unterstützen und unsere umfassendere Mission voranzutreiben, Beschaffungspraktiken zu transformieren und Unternehmen in ganz Europa zu stärken."

Yann Meuterlos, CEO von MM&C, zeigte sich begeistert über die Partnerschaft und sagte: „Schon beim ersten Gespräch mit Buyers Edge Platform war klar, dass wir die gleiche Vision und die gleichen Werte teilen. Wir sind beide Unternehmen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht und der Kunde immer an erster Stelle steht. Die Kombination unserer Kenntnisse des Schweizer Marktes mit der Technologie und der Kaufkraft von Buyers Edge Platform schafft das perfekte Umfeld, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen. Wir freuen uns, dem leistungsstärksten Netzwerk der Gastronomiebranche beigetreten zu sein und die damit verbundenen Möglichkeiten zu nutzen."

Daniel Wilson, President von Buyers Edge Platform Europe, fügte hinzu: „Ich freue mich sehr, mit Yann und dem gesamten MM&C-Team zusammenzuarbeiten. Ihr Know-how auf dem Markt für Luxushotels wird für unsere Expansionspläne in der Region von unschätzbarem Wert sein. Wir freuen uns darauf, ihr Wachstum zu unterstützen, damit sie zur führenden GPO in der gesamten Schweiz wird."

Informationen zu MM&C Das 2003 gegründete und von Yann Meuterlos geleitete Unternehmen MM&C hat sich als Maßstab für die Beschaffung im Gastgewerbe etabliert. Dank ihres ausgedehnten Netzwerks und ihres Fachwissens bieten sie unübertroffene Lösungen für den Markt der Luxushotellerie. MM&C führt Betriebsprüfungen durch, um betriebliche Schwachstellen zu ermitteln und die Effizienz zu maximieren. Sie verwalten ein jährliches Einkaufsvolumen von rund 80 Millionen Schweizer Franken, in Zusammenarbeit mit über 300 Lieferantenpartnern.

Informationen zu Buyers Edge Platform Buyers Edge Platform ist das führende Software- und Analyseunternehmen, das datengestützte Erkenntnisse und Technologien für die Foodservice-Branche bereitstellt. Wir verbinden Unternehmen aus dem gesamten Foodservice-Bereich und befähigen sie, ihre Geschäfte durch die Nutzung von Daten und Analysen effizienter zu führen. Buyers Edge Platform hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Foodservice-Branche mit Programmen, die allen Beteiligten in der Lieferkette zugute kommen, von der manuellen zur automatisierten Abwicklung zu führen. Besuchen Sie BuyersEdgePlatform.com, um mehr zu erfahren.

rgerding@inkincpr.com