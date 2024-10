Huawei

Huawei veröffentlicht das fgOTN White Paper for Electric Power, um die Intelligenz mit technologischer Innovation zu beschleunigen

DUBAI, VAE, 20. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Anlässlich der GITEX GLOBAL 2024 in Dubai veröffentlichte Huawei während des Gipfeltreffens zum Thema „Leading Infrastructure to Accelerate Electric Power Intelligence" das fgOTN White Paper for Electric Power. Das White Paper zielt darauf ab, die digitale und intelligente Transformation der Elektrizitätswirtschaft zu fördern.

Auf dem Gipfel stellten Dr. Eesa M. Bastaki, Ehrenvorsitzender der IEEE UAE Section, und Marcio Szechtman, Ex-CIGRE Technical Council Chair, die Industriestandards, Entwicklungstrends und den Fortschritt der digitalen Transformation von Stromverteilungsanlagen vor.

David Sun, Vice President und CEO der Digitalisierungsabteilung von Huawei, hielt eine Grundsatzrede, in der er erörterte, wie die sich verändernde Struktur des Stromnetzes den Schwerpunkt der Stromversorgungsunternehmen verlagert hat. Mit der rasanten Entwicklung der neuen Energien sehen sich die Energieversorgungsunternehmen mit Herausforderungen konfrontiert, wie z. B. der Schwierigkeit, mehrere Zugangspunkte zu verwalten und die Energieversorgung zu überwachen, sowie mit Fragen der Interaktion und des Verbrauchs. Der Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderungen liegt im Vertriebsnetz. Die Intelligent Distribution Solution (IDS) von Huawei soll Energieversorgungsunternehmen beim Aufbau eines intelligenten Verteilernetzes helfen, indem sie Leitungsverluste reduziert, die Zuverlässigkeit der Stromversorgung verbessert und die Verwaltung von verteilten Photovoltaik- und Ladesäulengruppen verbessert.

Darüber hinaus haben Sicherheit und Zuverlässigkeit des Stromnetzes seit jeher höchste Priorität. Zur Bewältigung von Problemen wie der raschen Vergrößerung von Anlagen, der exponentiellen Zunahme der Komplexität von Energietechnologien und der Überschreitung der Lebensdauer von Anlagen in den Bereichen Energieerzeugung und -umwandlung hat Huawei die Intelligent Power Station Solution und die Intelligent Substation Solution vorgeschlagen, um Energieversorgungsunternehmen beim Übergang vom passiven zum aktiven Betrieb und bei der Umstellung auf eine vorausschauende Wartung zu unterstützen. Gleichzeitig versuchen die Energieversorgungsunternehmen, die OPEX-Effizienz durch digitale Mittel zu verbessern, insbesondere durch die Senkung der Kommunikationskosten durch zielgerichtete Netzkommunikation, die Senkung der Systembaukosten durch den Umbau der digitalen Architektur und die Senkung der Arbeitskosten durch die Umwandlung von Talenten.

Li Shenglei, technischer Direktor des Forschungs- und Entwicklungszentrums der State Grid Shaanxi Electric Power Information and Communication Company, sprach über die neuesten Praktiken des IDS in State Grid Shaanxi. Er sagte: „Die neueste Version der Hochgeschwindigkeits-Stromleitungskommunikation (HPLC) ist für uns äußerst hilfreich. Die Fähigkeit, die Topologie zu erkennen, ist entscheidend für die Messung von Leitungsverlusten und die Reaktion auf Notfälle. Die Ergebnisse der HPLC- und RF-Tests sind für die meisten Einsatzszenarien ausreichend."

Die Lastseite stellt die größte Herausforderung für das künftige Stromsystem dar, und die Verbesserung des Backbone-Kommunikationsnetzes ist für die Bewältigung dieser Herausforderung von entscheidender Bedeutung. Huawei hat in Zusammenarbeit mit globalen Energiepartnern das fgOTN White Paper for Electric Power veröffentlicht. An der Veröffentlichungsfeier nahmen Sabu Mathew, CEO von 3W Networks, Sam Wang, Deputy Chief Engineer von Himark, Nick Liu, Vice President of Enterprise Optical Domain von Huawei, und Jason Li, President of Global Marketing & Solutions for Electric Power Digitalization BU von Huawei, teil.

Nick Liu sagte in seiner Rede: „Das fgOTN bietet in der OTN-Architektur mehrere Vorteile, einschließlich der Bereitstellung von Übertragungskanälen mit hoher Zuverlässigkeit, geringer Latenz und hoher Effizienz für Dienste mit kleiner Granularität wie Strom. Außerdem kann die Bandbreite des Netzes für die künftige digitale und intelligente Entwicklung problemlos erhöht werden, was es zu einer ausgezeichneten Lösung für die Aufrüstung von SDH-Netzen und den Aufbau von digitalen und intelligenten Netzen macht."

Auch in Zukunft wird Huawei mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um durch szenarienorientierte und gemeinsame Innovationen den Weg für intelligente elektrische Energie zu ebnen.

