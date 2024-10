Huawei

HUAWEI eKit bringt über 30 neue marktfähige Produkte auf den Markt und verbessert szenariobasierte Lösungen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Vertriebsgeschäfts kontinuierlich zu verbessern

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Während der GITEX GLOBAL 2024 fand das HUAWEI eKit Forum unter dem Motto „Together for Growth, Digitalization for Success" (Gemeinsames Wachstum, Digitalisierung für Erfolg) statt. Auf dem Forum stellte Huawei eine Reihe von Erfolgen vor, die auf der Grundlage der strategischen E2E-Investitionen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Marketing, Vertrieb, Lieferung und Dienstleistungen im Vertriebsgeschäft, einem der Kernbereiche des Unternehmensgeschäfts von Huawei, erzielt wurden. Es wurden mehr als 30 neue Produkte sowie mehrere aktualisierte, szenariobasierte Lösungen eingeführt, um die Wettbewerbsfähigkeit des Vertriebsgeschäfts von Huawei zu verbessern und die digitale Transformation von KMU in verschiedenen Branchen zu erleichtern.

HUAWEI eKit hat eine Vielzahl innovativer Produkte und szenariobasierter Lösungen für Büros, Bildungseinrichtungen, Hotels und andere typische Szenarien auf den Markt gebracht und ermöglicht eine reibungslose Installation und Wartung dieser Lösungen. Darüber hinaus hat HUAWEI eKit mit Partnern zusammengearbeitet, um das gemeinsame Marketing und den Einfluss der Marke zu verbessern und die Fähigkeiten der Partner zu fördern. Durch die Verbesserung der Qualität des Kundendienstes und der Liefereffizienz hat HUAWEI eKit außerdem dazu beigetragen, dass Partner Endkunden besser bedienen können. Nicht zuletzt hat HUAWEI eKit durch einheitliche Richtlinien, vielseitige Anreize auf der Grundlage von Investitionen und Leistung der Partner, Kontrolle der Marktordnung und langfristige Kommunikationsmechanismen ein gesundes Ökosystem von Vertriebspartnern aufgebaut, von dem alle profitieren.

Auf der Veranstaltung wurden über 30 neue Produkte vorgestellt, darunter die Serien S220S und S310S GE und 2.5G konvergierte Access-Switches für den Datenkommunikationsbereich, das Flaggschiff WiFi 7 AP 673 mit Dreifach-Funk, IdeaHub Board 2 Pro für intelligente Bürozusammenarbeit und intelligente Klassenzimmer, MiniFTTO optisches 5-in-1-Gateway mit großer Kapazität F1002-AC-H1 und der optische WiFi 7 AP F700C-36-1GH. Diese Produkte tragen dazu bei, dass HUAWEI eKit seine führende Wettbewerbsfähigkeit auf dem KMU-Markt beibehält.

Um den tatsächlichen Anforderungen von KMUs gerecht zu werden, hat HUAWEI eKit auch die szenariobasierten Lösungen für Mikro-, kleine und mittlere Szenarien erweitert. Zum Beispiel werden die All-in-One-Wandplatte AP, GE und konvergente 2.5G-Zugangs-Switches und der volloptische Core-Switch verwendet, um das Netzwerk von Budget-Hotels in großem Umfang aufzurüsten. Der WiFi 7 AP, 2,5GE-Switch und 10G-Core-Switch können zusammen eingesetzt werden, um die Bürobandbreite von KMU zu erhöhen. Das optische 5-in-1-Gateway mit großer Kapazität und der optische WiFi 7 AP können zur Aufrüstung der Netzwerkarchitektur von Grund- und Sekundarschulen verwendet werden. Mit diesen szenariobasierten Lösungen können Partner ihre Geschäftsgrenzen problemlos erweitern, und KMU-Kunden haben mehr differenzierte Wahlmöglichkeiten.

HUAWEI eKit, gemeinsames Wachstum, Digitalisierung für Erfolg. Weitere Informationen finden Sie unter: https://ekit.huawei.com/ekit/front/#/ekit/home?countryCode=Global&lang=en.

