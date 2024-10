Huawei

Huawei stellt auf der InnoTrans 2024 intelligente Technologien vor

Die 14. InnoTrans fand vom 24. bis 27. September in Berlin, Deutschland, statt. Das Thema der Veranstaltung lautet „Die Zukunft der Mobilität". Auf dieser Messe, deren Schwerpunkt auf digitalen und intelligenten Transformationstrends im Schienenverkehr lag, präsentierte Huawei innovative Anwendungen von FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), KI, Cloud Computing, IoT und anderen Spitzentechnologien in der Bahnindustrie.

Die Eisenbahn als komplexes und riesiges System, bei dem die Sicherheit immer an erster Stelle steht, benötigt eine einheitliche digitale und intelligente Grundlage sowie ein Branchen-Ökosystem, das aus Partnern besteht, die sich auf verschiedene Bereiche spezialisiert haben, um digital und intelligent zu werden.

Jacky Wang, Vizepräsident für smarten Transport BU, Huawei, sagte, dass die globale Schienenverkehrsbranche auf eine Ära von Breitband, Cloud und Intelligenz zusteuert. „Im Einklang mit diesem Trend hat Huawei eine Multi-Hub-Lösung (One Cloud, One Network) auf den Markt gebracht, um die Bahnindustrie bei der Bewältigung der Herausforderungen in den Bereichen Netzwerkbandbreite, Integration von Informationssystemen und digitale und intelligente Transformation zu unterstützen."

Durch den Einsatz von großen Modellen, KI, Big Data und intelligenten Algorithmen fördert diese Lösung intelligente Upgrades in einer Vielzahl von professionellen Bereichen, einschließlich Zugbetrieb, Lokomotiven und Rollmaterial. Ziel ist es, die Kunden beim Aufbau sicherer, effizienter und umweltfreundlicher integrierter Verkehrsknotenpunkte zu unterstützen und so die Qualität und Effizienz des Schienenverkehrs insgesamt zu verbessern.

Jacky Wang betonte, dass sich das zuverlässige FRMCS durch eine hohe Bandbreite, eine große Reichweite und eine geringe Latenz auszeichnet und für die Einführung von Breitband im Schienenverkehr von entscheidender Bedeutung ist. Er erklärte weiter, dass die Migration von Diensten in die Cloud immer beliebter wird, da sie eine zentralisierte Nutzung von IT-Ressourcen und eine einheitliche Betriebsführung ermöglicht, was die Investitionskosten senken kann.

„Big-Data- und KI-Technologien, die auf spezifische Szenarien zugeschnitten sind, werden den Wert der Daten erhöhen, die Sicherheit der Dienste verbessern und die Effizienz des Produktionsmanagements steigern", so Jacky Wang

Derzeit wird die Lösung in verschiedenen Dienstszenarien eingesetzt, wie z. B. bei der intelligenten Inspektion von Güterzügen, der intelligenten Disposition in EMU-Depots und der intelligenten Erkennung von Bahngleisen, was zu erheblichen Vorteilen führt. Die szenariospezifischen Lösungen und Partner von Huawei werden auch weltweit eingesetzt. Sie befassen sich kontinuierlich mit den Herausforderungen, mit denen die Bahnkunden konfrontiert sind, und schaffen Mehrwert für die Branche.

Bislang hat Huawei mehr als 300 Stadtbahnlinien in 70 Städten und mehr als 180.000 km Eisenbahnstrecken weltweit bedient.

