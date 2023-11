Huawei

Die hochwertige AirEngine Wi-Fi 7-Netzwerklösung von Huawei erhält bei den WBA Industry Awards die Auszeichnung „Best Enterprise Wi-Fi Network 2023"

Paris (ots/PRNewswire)

Huawei hat bekannt gegeben, dass es bei den Wireless Broadband Alliance ( WBA) Industry Awards 2023 die Auszeichnung „Best Enterprise Wi-Fi Network 2023" (Bestes Unternehmens-Wi-Fi-Netzwerk 2023) für seine praxiserprobte hochwertige AirEngine Wi-Fi 7-Netzwerklösung erhalten hat. Damit hat zum ersten Mal ein Wi-Fi 7-Anbieter die Auszeichnung gewonnen. Dies spiegelt die hohe Akzeptanz von Huawei AirEngine Wi-Fi 7-APs bei globalen Unternehmensanwendern wider.

Die Auszeichnung „Best Enterprise Wi-Fi Network 2023" der WBA ist eine der begehrtesten und angesehensten Auszeichnungen in der Wi-Fi-Branche. Ein unabhängiges Gremium aus führenden Branchenexperten, Analysten und Journalisten führte eine gründliche Evaluierung durch, im Rahmen derer auf Lösungsinnovation, Kundenerlebnis und ökologische Aspekte eingegangen wurde. Letztlich wurde nur eine einzige Lösung für die Auszeichnung ausgewählt. 2023 wurde erstmals eine kommerzielle Nutzung von Wi-Fi 7-APs verzeichnet. Somit wird dieser neueste Wi-Fi-Standard erstmals wirklich sowohl im beruflichen als auch im privaten Alltag genutzt. Die Auszeichnung verdeutlicht die breite Anerkennung der innovativen Ideen, der praxiserprobten Anwendungen und der führenden Rolle der Produkte aus der AirEngine Wi-Fi-Reihe von Huawei.

Tiago Rodrigues, CEO der WBA, äußerte sich wie folgt: „Der neue Wi-Fi 7-AP von Huawei veranschaulicht die zahlreichen Innovationen des Unternehmens, darunter intelligente Antennenabstimmung, dynamischer Wechsel zwischen 5 GHz und 6 GHz, erweiterte Backhaul-/Stromversorgungsinfrastruktur und IoT-Sensorfunktionen, um den wachsenden Traffic-Anforderungen an vielen Unternehmensstandorten gerecht zu werden. Die herausragenden technischen Innovationen, die bei der Wi-Fi 7-Installation am Shenzhen Talent Institute demonstriert wurden, können durch die globale Präsenz des Unternehmens auch an anderen anspruchsvollen Unternehmensstandorten weltweit skaliert werden."

Huawei verfügt über eine solide Erfolgsbilanz im Bereich Wi-Fi für Unternehmen und leistet einen wichtigen Beitrag zu Wi-Fi 4 bis Wi-Fi 7. Auf den globalen Unternehmensmärkten werden die AirEngine-Produkte von Huawei häufig an Unternehmensarbeitsstätten, in der Fertigung, im Bildungswesen, im Gesundheitswesen, im Transportwesen und weiteren Bereichen eingesetzt. Huawei konzentriert sich seit jeher auf die Erfahrungen, Anforderungen und Problembereiche von Kunden, um qualitativ hochwertige Wi-Fi-Netzwerke für Unternehmen zu entwickeln, und hat dafür zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Im Jahr 2020 durfte sich Huawei mit seinem Beitrag „AirEngine Wi-Fi 6-Lösung für die digitale Transformation von Fertigungswerken" erstmals über den WBA Best Enterprise Wi-Fi Network Award freuen. Im Jahr 2022 wurde Huawei für seine „Wi-Fi 6-Train-to-Ground-Kommunikationslösung" ausgezeichnet. In diesem Jahr erhielt Huawei diese Auszeichnung erneut für seine hochwertige AirEngine Wi-Fi 7-Netzwerklösung.