Huawei präsentiert im Rahmen des Programms „Smart & Green Village" auf Zypern eine intelligente Lösung zur Branderkennung mit 5G, KI und Drohnen

Huawei hat in der Hauptstadt Zyperns, Nikosia, in Zusammenarbeit mit dem Startup-Unternehmen PROBOTEK seinen Anwendungsfall der Brandfrüherkennung eingeführt Die Lösung, die das 5G-Netz von Cyta nutzt, wurde im Rahmen des Programms „Smart & Green Village" von Huawei im Athalassa Parkeingesetzt. Ihre Funktionen wurden auf einer Einführungsveranstaltung am 19. Oktober in Nikosia vorgestellt.

Bei der Eröffnung der Veranstaltung sprach Andreas Christou, Vice General Manager des Cyprus Forest Department, im Namen des Präsidenten der Republik Zypern, Nikos Christodoulidis, des Ministers für Landwirtschaft, ländliche Entwicklung und Umwelt, Petros Xenofontos, und des General Manager des Forest Department, Charalambos Alexandrou. Er sagte: „Diese Initiative zeigt das hohe Maß an Sensibilität und das aktive Interesse von Huawei Technologies (Zypern) an Fragen des Schutzes unserer Wälder und der natürlichen Umwelt vor Bränden. Bei der Bekämpfung von Bränden gibt es keinen Platz für Nachlässigkeit, und was noch wichtiger ist, niemand wird außen vor gelassen. Es ist eine große Genugtuung, dass der Wille des privaten Sektors in dieser Richtung heute durch das innovative Brandmeldeprogramm ‚Smart & Green Village' von Huawei bestätigt wird."

Unter Bezugnahme auf das Programm „Smart & Green Village" von Huawei sagte der stellvertretende Minister für Forschung, Innovation und digitale Politik, Philippos Hadjizaharias: „Huawei hat zwecks Vorbeugung und sofortiger Reaktion auf Brände in Mittelgebirgs- und Gebirgsregionen eine Rauch- und Branderkennungsdrohne entwickelt. Diese Drohne arbeitet mit künstlicher Intelligenz, und ihre Funktionalität, die durch die verbesserte Netzabdeckung von Cyta unterstützt wird, erhöht ihre Zuverlässigkeit beim Erzielen von Ergebnissen. Initiativen wie diese unterstützen die von unserem Ministerium entwickelte Strategie für die Entwicklung intelligenter Städte in Zypern, bei der Innovation und Technologie eingesetzt werden, um wichtige Herausforderungen zu bewältigen, die, sobald sie gelöst sind, die Lebensqualität unserer Bürger verbessern werden."

Der Chief Commercial Officer von Cyta,George Metzakis, erklärte: „Das 5G-Netz von Cyta wird Huawei zur Umsetzung seines Projekts zur Erkennung von Waldbränden befähigen, da es Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit geringer Latenz bereitstellt, die für die Datenübertragung in Echtzeit und den Drohnenbetrieb unerlässlich sind. Mit Blick auf die Zukunft eröffnet die Entwicklung von 5G unendlich viele Möglichkeiten, von der Revolutionierung des Notfallschutzes bis hin zur Versorgung intelligenter Städte, die die Lebensqualität aller Bürger verbessern. Es ist ein Wendepunkt, und wir freuen uns, an der Spitze dieser transformativen Technologie zu stehen."

Radoslaw Kedzia, Vice President von Huawei European Region, merkte an: „Technologie sollte nicht im Gegensatz zur Natur stehen. Stattdessen sollte sie der Natur helfen, zu gedeihen. Außerdem glauben wir, dass digitale Technologien wie KI, Cloud und 5G schnell integriert und in verschiedenen Branchen umfassend eingesetzt werden. Dies erleichtert die digitale Transformation und die nachhaltige sozioökonomische Entwicklung und bringt der Gesellschaft insgesamt spürbare Vorteile."

Die Veranstaltung fand in Zusammenarbeit mit Darwin's Circle im Rahmen der „Vienna Tech for Green Initiative" statt, einem etablierten Programm zur Entwicklung von Technologien und Lösungen im Bereich der Nachhaltigkeit. Während einer Podiumsdiskussion unterstrich Nikolaus Pelinka, der Gründer von Darwin's Circle, welche Bedeutung die Technologie für den Übergang zu nachhaltigen Praktiken hat: „Wir bei Darwin's Circle glauben, dass Technologie und Innovation die wichtigsten Triebkräfte für eine nachhaltige und grüne Zukunft sind. Gemeinsam mit unserem wertvollen langjährigen Partner Huawei sowie weiteren Unternehmen und Institutionen haben wir die Wiener Initiative Tech4Green ins Leben gerufen. Diese initiative zielt darauf ab, sich auf die entscheidende Rolle neuer Technologien bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen, dem Schutz der Umwelt und der Schaffung einer besseren Welt zu konzentrieren."

