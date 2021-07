MoonLake Immunotherapeutics AG

MoonLake Immunotherapeutics ernennt Jorge Santos da Silva zum CEO und Matthias Bodenstedt zum CFO

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire)

- Erfahrenes Führungsteam wird geplante Beschleunigung des klinischen Entwicklungsprogramms für den potenziell Klassenbesten trispezifischen Nanokörper® Sonelokimab in mehreren Indikationen vorantreiben

- Sonelokimab wird im Mai 2021 von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, mit dem Ziel lizensiert, die Behandlung von AFIDs oder IL-17A/F-Entzündungskrankheiten zu verändern

MoonLake Immunotherapeutics AG, ein Biotechnologie-Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation für entzündliche Haut- und Gelenkerkrankungen konzentriert, gab heute die Ernennung wichtiger Führungskräfte bekannt. MoonLake zielt darauf ab, die "Pipeline innerhalb der Produkt-" Entwicklung des potenziell Klassenbesten trispezifischen Nanokörpers® Sonelokimab zu optimieren und zu beschleunigen, der im Mai 2021 von Merck KGaA, Darmstadt, lizensiert wurde. Sonelokimab hat das klinisch nachgewiesene Potenzial, Krankheitsveränderungen bei Patienten in der Dermatologie und Rheumatologie mit hohem ungedecktem Bedarf zu bewirken.

Das Unternehmen hat Jorge Santos da Silva zum Chief Executive Officer und Matthias Bodenstedt zum Chief Financial Officer ernannt. Das erweiterte Führungsteam wird sich dem Mitbegründern Arnout Ploos van Amstel MSc. Econ, Chief Operating Officer, und Prof. Kristian Reich MD, PhD, Chief Scientific Officer, deren Ernennungen im Mai bekannt gegeben wurden, anschließen.

Dr. Jorge Santos da Silva, Gründer und CEO, kommentierte: "Sonelokimab hat das Potenzial, das Leben von Patienten mit IL-17A/F-gesteuerten Entzündungskrankheiten (AFID) zu verändern. Es kann ihnen die Chance auf eine bessere Krankheitskontrolle bieten und das ist etwas, das uns bei MoonLake bewegt. Ich freue mich sehr, Teil dieses erstklassigen Teams von Immunologie-Spezialisten zu sein, die über die nötige Expertise verfügen, um ein umfassendes klinisches Phase-II-Studienprogramm für AFIDs voranzutreiben. Dieses Programm baut auf spannenden Phase-II-Daten mit Sonelokimab bei Psoriasis auf. Unser Management-Team verfügt über das gesamte Know-how in den Bereichen F&E, Zulassung, Herstellung, Zugang und Vermarktung, um das volle Potenzial von Sonelokimab zum Nutzen von Patienten und Investoren auszuschöpfen. Wir haben einen klaren und ehrgeizigen strategischen Plan, den wir umsetzen müssen, und ich freue mich darauf, loszulegen."

Jorge Santos da Silva war zuvor Senior Partner bei McKinsey & Company, Inc. Fast 15 Jahre lang war Jorge Santos da Silva führend in der Pharma- und Medizinprodukte-Praxis von McKinsey und im Züricher Büro des Unternehmens tätig. In den letzten zehn Jahren leitete er mehrere Schlüsselgruppen bei McKinsey, darunter die Biotech-Gruppe und die Biosimilars-Gruppe, und führte die Überlegungen der Unternehmensberatung zu verschiedenen biotechnologischen Themen an. Im Laufe der Jahre beriet er internationale Biopharma- und Biotech-Unternehmen in den Bereichen Unternehmens- und Geschäftsbereichsstrategie, kommerzielle Betriebsmodelle, F&E, Organisationsdesign, M&A, Joint Ventures sowie Marketing und Vertrieb. Jorge hat einen Doktortitel in Neurowissenschaften und verfügt über eine breite wissenschaftliche Erfahrung in Molekular-, Zell- und Neurobiologie, mit mehreren hochkarätigen peer-reviewed Publikationen während seiner akademischen Karriere. Er führte seine Forschungen und Abschlüsse in verschiedenen Institutionen durch, darunter das Cold Spring Harbor Laboratory, das European Molecular Biology Laboratory und die Universitäten von Glasgow und Turin. Jorge ist außerdem Professor und Vorstandsberater an der medizinischen Fakultät der Universität Minho in Portugal.

Matthias Bodenstedt war zuvor Partner bei McKinsey & Company und bringt umfassende Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie mit Schwerpunkt auf Finanzen und kommerzielle Strategie mit. Bei McKinsey betreute Herr Bodenstedt eine Vielzahl von Kunden, die von Biotech-Unternehmen im Anfangsstadium bis hin zu großen globalen Pharmaunternehmen reichten. Er war ein wichtiger Berater bei vielen branchenprägenden Transaktionen auf der Verkäufer- und Käuferseite und arbeitete eng mit leitenden Angestellten zu Themen wie Finanzierung, M&A, BD&L, Portfoliostrategie und Go-to-Market-Strategie und -Ausführung zusammen. Herr Bodenstedt hat einen M.B.A. von der Columbia Business School, New York, einen MPhil in Finance von der University of Cambridge, UK, und einen B.Sc. in Industrial Engineering von der Universität Hannover, Deutschland.

MoonLake Immunotherapeutics wurde 2021 gegründet, unterstützt durch eine Serie-A-Finanzierung unter Führung von BVF Partners LP. Weitere Investoren sind die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland. Das Unternehmen beabsichtigt, die klinische Entwicklung von Sonelokimab zu beschleunigen. Sonelokimab ist ein IL-17A/IL-17F-Inhibitor mit einer Albumin-Bindungsstelle, der das Potenzial hat, eine tiefe Gewebepenetration in Haut und Gelenken zu ermöglichen. Zu dieser Gruppe der IL-17A/F-Entzündungskrankheiten (auch AFID genannt) gehören die Psoriasis-Arthritis, die Spondylitis ankylosans und die Hidradenitis suppurativa - Erkrankungen, von denen weltweit Millionen von Menschen betroffen sind und bei denen ein großer Bedarf an verbesserten Behandlungsmöglichkeiten besteht. Es wird erwartet, dass in Kürze mehrere Phase-II-Studien gestartet werden.

Das Unternehmen wird auf soliden klinischen Daten aufbauen, die von der Merck KGaA, Darmstadt, und von Ablynx, einem Unternehmen von Sanofi, das das Molekül entdeckt hat, generiert wurden. Die vollständigen Ergebnisse einer Phase-IIb-Studie mit Sonelokimab bei Psoriasis, die im Mai in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurden, zeigten eine beeindruckende Wirksamkeit mit einem günstigen Sicherheitsprofil und einer numerischen Überlegenheit gegenüber der aktiven Kontrollgruppe, Secukinumab.

