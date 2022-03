Huawei

Huawei und XData unterzeichnen eine Vereinbarung zur Förderung der Rechenzentrumsbranche

Barcelona, Spanien, 8. März 2022 (ots/PRNewswire)

Huawei Digital Power hat eine Absichtserklärung (MoU) mit dem Technologieunternehmen XData Properties unterzeichnet, mit dem Ziel, gemeinsam die Rechenzentrumsbranche zu fördern. Eric Li, CEO von Huawei Spanien, und Santiago Hernández Onís, CEO von XData Properties, waren für die Unterzeichnung dieser Vereinbarung im Rahmen des Mobile World Congress 2022 in Barcelona verantwortlich. An der Veranstaltung nahm auch Li Peng, Präsident von Huawei Europe, teil.

Durch diese Vereinbarung werden beide Unternehmen Lösungen für die Entwicklung intelligenter, effizienter und nachhaltiger Rechenzentren anbieten, die es ermöglichen, äußerst wettbewerbsfähige Dienstleistungen für den gesamten Sektor bereitzustellen.

Das starke Engagement von Huawei in diesem Bereich wird durch die Präsenz von zwei F&E&I-Technologielabors in Europa in Nürnberg und Stockholm belegt. Seine Aufgabe ist es, dem gesamten Partner-Ökosystem einen Qualitätsservice zu bieten, der nicht nur die Modernisierung bestehender Infrastrukturen ermöglicht, sondern auch zur Konzeption neuer Rechenzentren beiträgt, indem er sowohl die Effizienz verbessert als auch den CO2-Fußabdruck verringert, was im anspruchsvollen Rahmen des digitalen Zeitalters ein vorrangiges Ziel darstellt.

Huawei setzt auf neue und wichtige Akteure wie XData, das in den kommenden Jahren einen Campus von mehr als 100 MW in Spanien errichten will, in dem Unternehmen die besten technologischen Bedingungen für die Gegenwart und Zukunft vorfinden, um alle ihre Informationen und Daten zu hosten.

XData umfasst Technologie von Huawei, so dass beide Unternehmen mit dieser Vereinbarung neue Synergien schaffen werden, die der gesamten Branche zugute kommen werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1761602/image_1.jpg