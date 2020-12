Huawei

Huawei gibt die Gewinner des globalen Apps Up 2020 bekannt

Shenzhen, ChinaShenzhen, China (ots/PRNewswire)

Huawei gibt die Gewinner seines globalen HUAWEI HMS App-Innovationswettbewerbs bekannt

Mehr als 3.000 Teams weltweit konkurrieren um Preise in Höhe von insgesamt 1 Million USD in bar

- Mehr als 100 Gewinner aus fünf Wettbewerbsregionen gewannen die höchsten Preise mit jeweils 15.000 US-Dollar in bar, Angel-Investitionen und wichtigen Werbemöglichkeiten - Tausende von aufregenden neuen Apps während des Wettbewerbsprozesses auf AppGallery veröffentlicht - Vollständige Liste der Gewinner veröffentlicht auf der Website Apps Up 2020

Mehr als 3.000 Entwicklerteams aus fünf Regionen der Welt nahmen am HUAWEI HMS Apps Up 2020, dem App-Innovationswettbewerb von HUAWEI HMS, teil. Die endgültigen Gewinner werden heute bekannt gegeben[1].

Der HUAWEI HMS App-Innovationswettbewerb für HMS-Entwickler wurde im Juni in Europa, China, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie dem Nahen Osten und Afrika gestartet und zog Teilnehmer aus über 170 Ländern an. Der Wettbewerb erstreckte sich über mehr als 100 Tage, in denen die Teilnehmer innovative Wege fanden, die Dienste von HMS Core zu nutzen.

Nach einer ausgiebigen öffentlichen Abstimmungsphase in Verbindung mit den Bewertungen unseres Expertengremiums wurden mehr als 100 Beiträge für die folgenden Kategorien ausgewählt:

- Beste App - Bestes Spiel - Beste Anwendung für soziale Auswirkungen - Beliebteste Anwendung - Ehrenvolle Erwähnung

Die Gewinner der Apps Up 2020 erhalten einen Anteil an einem Preistopf in Höhe von 1 Million USD sowie potenzielle Angel-Investitionen und Werbemöglichkeiten. Die Gewinner erhalten außerdem Werbung für ihre Apps in der HUAWEI AppGallery sowie freien Zugang zu HUAWEI Mobile Cloud-Ressourcen und zu Veranstaltungen, Kursen und Zertifizierungen von Huawei Developers. Apps Up-Gewinner haben auch die Möglichkeit, sich mit der Jury des Wettbewerbs auszutauschen.

Alle Teilnehmer haben ihre Apps bereits in der HUAWEI AppGallery veröffentlicht, wodurch sie Zugang zu einem Markt von Millionen HUAWEI-Gerätebenutzern weltweit erhalten.

Huawei begrüßt Einreichungen aus einem breiten Spektrum von Bereichen, darunter körperliche und geistige Gesundheit, Bildung, Wissenschaft, landwirtschaftliche Entwicklung, Umweltschutz, Transport und öffentliche Sicherheit. Huawei hat es sich zum Ziel gesetzt, Apps zu fördern, die eine neue, intelligente Lebenserfahrung für alle Menschen weltweit schaffen.

Im Folgenden einige Beispiele für die Art von kreativen und inspirierenden Erfindungen, die im Rahmen des Apps Up 2020-Wettbewerbs entstanden sind:

- Europa: PlantSnap bietet eine Plattform für Benutzer, die ihre Leidenschaft für Pflanzen, Natur und Umwelt mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt teilen möchten. Ausgestattet mit dem HUAWEI Account Kit und anderen HMS Core-Funktionen ist diese App in der Lage, Pflanzen in Sekundenschnelle zu identifizieren - China: Die Earthquake Map & Alert App bietet Echtzeit- und historische Erdbebendaten von offiziellen meteorologischen Websites, die Menschen auf der ganzen Welt helfen. Sie integriert das HUAWEI Push Kit. - Asien-Pazifik: Spick & Span ist ein Arcade-Spiel, das die Spieler ermutigt, sich für eine sauberere Welt einzusetzen. Es integriert In-App-Käufe, Account Kit, Push Kit und HUAWEI-Werbeanzeigen. - Lateinamerika: SOSMex ist eine Paniktasten-App, die es Frauen in Mexiko ermöglicht, ihre Freunde und Familienmitglieder über ihren Aufenthaltsort zu informieren, damit sie wissen, wann sie in Gefahr sind. Die App wurde unter anderem mit dem HUAWEI Awareness Kit und anderen offenen Funktionen des HMS Core erstellt. - Naher Osten und Afrika: Die Deaf Sign Language App (ASL) hilft Anwendern beim Erlernen der Gebärdensprache, indem sie einfach ein Wort oder einen Satz sagt, so dass sie leicht mit Menschen kommunizieren können, die an einer Hörschädigung leiden. Sie integriert das HUAWEI Analytics Kit und das HUAWEI Account Kit.

Zhang Ping'an, Präsident von Huawei Consumer Cloud Service, erklärt: "Wir sind weiterhin bestrebt, Entwicklern mehr Fähigkeiten, IDE und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Wir möchten ihnen dabei helfen, ihre innovativen Ideen zu verwirklichen und ihre Kreationen in die Welt zu tragen. Huawei lädt alle Entwickler ein, sich dem HMS-Ökosystem anzuschließen, und freut sich darauf, gemeinsam mit ihnen die Zukunft der Technologie zu gestalten."

#HMSInnovateforAll

1] Die Gewinner der Region Naher Osten und Afrika werden am 8. Dezember 2020 bekannt gegeben

Über Huawei Developers

Huawei Developers, eine Plattform als Teil von Huawei Mobile Services, bietet Entwicklern während des gesamten Zyklus der Entwicklung von Anwendungen und Diensten Unterstützung aus einer Hand und hilft Entwicklern, ihre Ideen mit Hilfe der gesamten Palette an Entwicklungsfunktionen, die über HMS Core zur Verfügung stehen, in die Realität umzusetzen.

Mit bereits mehr als 2 Millionen Entwicklern weltweit ist es das Ziel der Huawei Developers, mit globalen Entwicklern in Verbindung zu treten, um gemeinsam erfolgreich ein offenes und innovatives Ökosystem aufzubauen.

Apps, die mit Huawei Developers erstellt wurden, können in der HUAWEI AppGallery, Huawei's App-Distributionsplattform und einem der weltweit ersten App-Stores, der ein System zur Überprüfung der Entwickleridentität implementiert, veröffentlicht und verteilt werden. Zudem verfügt er über ein vierstufiges Erkennungssystem, um die Sicherheit der Anwendungen zu gewährleisten, und nutzt proprietäre Algorithmen, um nützliche Inhaltsempfehlungen zu ermöglichen.

Über HMS Core

HMS Core ist eine Sammlung von Tools, die für die Partner von Huawei und die Entwickler von Anwendungen entwickelt wurden, um einzigartige, neue Erfahrungen zu schaffen, die die gesamten Hardware- und Software-Fähigkeiten der Huawei-Geräte nutzen. Durch die Integration von HMS Core 5.0 können Entwickler die On-Device-Fähigkeiten von Huawei schnell nutzen. HMS Core unterstützt derzeit mehr als 2 Millionen Entwickler und 55.000 Anwendungen weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://developer.huawei.com/en

Bleiben Sie mit Huawei Developers auf dem Laufenden:

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1358721/image_5009676_34714698.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1358720/image_5009676_34714825.jpg

Pressekontakt:

Linna Zhang

zhanglinna3@huawei.com